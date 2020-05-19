Доки в Україні триватиме карантин: прогноз МОЗу

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що карантин в Україні попередньо триватиме трохи більше як місяць – до 22 червня. Втім його можуть скасувати і значно швидше – усе залежатиме від динаміки захворювання.

Наразі українська влада відслідковує динаміку в Польщі, де сценарій найбільш схожий до українського. Про це розповів заступник міністра Віктор Ляшко у коментарі ТСН.

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Ми схожі за кількістю тестувань, тому ми будемо перебувати на плато. Та ми не можемо враховувати сезонність. Ми не розуміємо, як буде поводитися вірус влітку в наших умовах,

– заявив головний санітарний лікар.

Відтак, пояснив він, уряд планує продовжити карантин ще на місяць – до 22 червня. Водночас він вже буде адаптивний з пом'якшувальними заходами.

Віктор Ляшко також пояснив, що у разі, коли кількість хворих і нових заражень буде різко скорочуватися, карантин можуть скасувати й передчасно.

Карантин в Україні: коротко

Вперше в Україні запровадили карантин ще з 12 березня 2020 року. Вже через кілька днів активне життя у країні фактично зупинилося. Він мав тривати всього до 3 квітня, але потім його продовжували ще тричі:

до 24 квітня;

до 11 травня;

до 22 травня.

Востаннє разом з продовженням карантину до 22 травня уряд запровадив і його послаблення. Відтак вже з п'ятниці країна житиме в умовах адаптивного карантину.



Що планують відкрити в Україні з 22 травня / інфографіка 24 каналу