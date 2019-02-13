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      Долгосрочные кредиты без первого взноса, – Тимошенко рассказала, как обеспечить молодежь жильем

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      Тимошенко на встрече с молодежью в Ивано-Франковске
      Тимошенко на встрече с молодежью в Ивано-Франковске

      Изменения в системе ипотечного кредитования, введенные новой властью, обеспечат молодым семьям возможность приобрести собственное жилье.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время общения с молодежью в одном из новых жилых кварталов Ивано-Франковска, говорится на сайте партии.

      По ее словам, закон об ипотеке будет предусматривать отсутствие первого взноса при покупке жилья, ведь он является непосильным для многих семей.

      Также будет введены долгосрочные кредиты, чтобы, как в развитых странах, семья могла вернуть кредит за 15 и более лет. При таких условиях, люди смогут спокойно возвращать кредит, он не будет разрушать бюджет семей.

      "У нас на возврат кредита дают 3-5 лет. Даже тем семьям, которые имеют работу, сложно за этот срок все вернуть", – объснила лидер "Батькивщины".

      Кроме того, убеждена Юлия Тимошенко, нужно изменить кредитную политику Национального банка. Это позволит удешевить кредиты: с нынешних 20% годовых до 3-4%, как у наших западных соседей

      "Если такая система будет введена, молодые семьи смогут себе приобрести жилье", – подытожила лидер "Батькивщины".

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      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина Кредит на жилье Кредит
      Источник: 24 Канал
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