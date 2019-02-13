Довгострокові кредити без першого внеску, – Тимошенко розповіла, як забезпечити молодь житлом

Зміни в системі іпотечного кредитування, запроваджені новою владою, забезпечать молодим сім’ям можливість придбати власне житло.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час спілкування з молоддю в одному з нових житлових кварталів Івано-Франківська, йдеться на сайті партії.

За її словами, закон про іпотеку передбачатиме відсутність першого внеску при купівлі житла, адже він є непосильним для багатьох родин.

Також буде запроваджено довгострокові кредити, щоб, як у розвинених країнах, сім’я могла повернути кредит за 15 і більше років. За таких умов, люди зможуть спокійно повертати кредит, він не руйнуватиме бюджет родин.

"У нас на повернення кредиту дають 3-5 років. Навіть тим родинам, які мають роботу, складно за цей термін все повернути", – пояснила лідер "Батьківщини".

Окрім того, переконана Юлія Тимошенко, потрібно змінити кредитну політику Національного банку. Це дозволить здешевити кредити: з нинішніх 20% річних до 3-4%, як у наших західних сусідів

"Якщо така система буде запроваджена, молоді родини зможуть собі придбати житло", – підсумувала лідер "Батьківщини".