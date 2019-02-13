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      Довгострокові кредити без першого внеску, – Тимошенко розповіла, як забезпечити молодь житлом

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      Тимошенко на зустрічі з молоддю в Івано-Франківську
      Тимошенко на зустрічі з молоддю в Івано-Франківську

      Зміни в системі іпотечного кредитування, запроваджені новою владою, забезпечать молодим сім’ям можливість придбати власне житло.

      Про це Юлія Тимошенко заявила під час спілкування з молоддю в одному з нових житлових кварталів Івано-Франківська, йдеться на сайті партії.

      За її словами, закон про іпотеку передбачатиме відсутність першого внеску при купівлі житла, адже він є непосильним для багатьох родин.

      Також буде запроваджено довгострокові кредити, щоб, як у розвинених країнах, сім’я могла повернути кредит за 15 і більше років. За таких умов, люди зможуть спокійно повертати кредит, він не руйнуватиме бюджет родин.

      "У нас на повернення кредиту дають 3-5 років. Навіть тим родинам, які мають роботу, складно за цей термін все повернути", пояснила лідер "Батьківщини".

      Окрім того, переконана Юлія Тимошенко, потрібно змінити кредитну політику Національного банку. Це дозволить здешевити кредити: з нинішніх 20% річних до 3-4%, як у наших західних сусідів

      "Якщо така система буде запроваджена, молоді родини зможуть собі придбати житло", підсумувала лідер "Батьківщини".

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина Кредит Кредит на житло
      Джерело: 24 Канал
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