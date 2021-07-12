Если зафиксированную Национальной метеорологической службой температуру подтвердят, то она станет одним из самых высоких показателей, когда-либо зарегистрированных на Земле.
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США обжигает аномальная жара
В Долине Смерти 11 июля воздух прогрелся до рекордных +54 градусов. Один из рейнджеров измерил температуру тротуара вблизи центра для посетителей. Она составляла +81,1 градуса.
Большинство туристов покидали свои автомобили только для того, чтобы сделать фото с термометром.
Национальная метеорологическая служба опубликовала предупреждение о чрезмерной жаре на большей части территории региона. Людей предупредили, что высокие температуры могут быть опасны для их здоровья, особенно для маленьких детей и пожилых людей.
В Калифорнии снова пожары
- Из-за жары в Калифорнии вновь вспыхнули массовые пожары.
- Власти эвакуировали около 2 800 человек и закрыли почти 518 квадратных километров национального леса Плумас.
- Десятки домов пострадали в результате возгораний.
В Долине Смерти рекордная жара: смотрите карту