Если зафиксированную Национальной метеорологической службой температуру подтвердят, то она станет одним из самых высоких показателей, когда-либо зарегистрированных на Земле.

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США обжигает аномальная жара

В Долине Смерти 11 июля воздух прогрелся до рекордных +54 градусов. Один из рейнджеров измерил температуру тротуара вблизи центра для посетителей. Она составляла +81,1 градуса.

Большинство туристов покидали свои автомобили только для того, чтобы сделать фото с термометром.

Национальная метеорологическая служба опубликовала предупреждение о чрезмерной жаре на большей части территории региона. Людей предупредили, что высокие температуры могут быть опасны для их здоровья, особенно для маленьких детей и пожилых людей.

Справка. Долина Смерти – межгорная впадина в штатах Калифорния и Невада, самая низкая впадина в Северной Америке.

В Калифорнии снова пожары

Из-за жары в Калифорнии вновь вспыхнули массовые пожары.

Власти эвакуировали около 2 800 человек и закрыли почти 518 квадратных километров национального леса Плумас.

Десятки домов пострадали в результате возгораний.

В Долине Смерти рекордная жара: смотрите карту