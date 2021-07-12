Если зафиксированную Национальной метеорологической службой температуру подтвердят, то она станет одним из самых высоких показателей, когда-либо зарегистрированных на Земле.

Читайте также Тропический шторм "Эльза" ударил по США: власти ввели чрезвычайное положение, есть погибший

США обжигает аномальная жара

В Долине Смерти 11 июля воздух прогрелся до рекордных +54 градусов. Один из рейнджеров измерил температуру тротуара вблизи центра для посетителей. Она составляла +81,1 градуса.

Большинство туристов покидали свои автомобили только для того, чтобы сделать фото с термометром.

Национальная метеорологическая служба опубликовала предупреждение о чрезмерной жаре на большей части территории региона. Людей предупредили, что высокие температуры могут быть опасны для их здоровья, особенно для маленьких детей и пожилых людей.

В Калифорнии снова пожары

В Долине Смерти рекордная жара: смотрите карту