Масштабы стихии
После того, как шторм "Эльза" накрыл побережье округа Тейлор во Флориде, штат накрыло сильным ветром и дождем. Непогода пронеслась с юга на север.
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Большое количество осадков вызвало подтопление домов, также ветер срывал крыши.
Из-за стихии объявлен режим чрезвычайного положения в 33 округах на юге страны.
Отметим, ранее синоптики сообщали, что шторм усилился до урагана первой категории и движется со скоростью ветра больше 120 километров в час.
Из-за шторма погиб мужчина
Во время свирепствования стихии в штате повалены сотни деревьев. В частности, во время падения одного из них на машины погиб мужчина. Он стал четвертой жертвой за время существования "Эльзы" – три человека погибли во время непогоды в Карибском бассейне.
Последствия шторма "Эльза" в США / Фото actionnewsjax
Также ВМС Джорджии сообщает о нескольких травмированных и повреждениях кемпинга во время торнадо.
В какие штаты движется непогода
Синоптики прогнозируют, что 8 июля шторм доберется до Северной и Южной Каролины. Туда "Эльза" движется со скоростью 16 миль в час. Также эксперты предупреждают о возможных наводнениях.
Тропический шторм "Эльза": что известно
- "Эльза" – уже пятый шторм в Атлантике в 2021 году.
- Тропический шторм уже пронесся по странам Карибского бассейна. Наибольшим разрушениям подверглось южное побережье Кубы.
- По состоянию на 7 июля шторм унес жизни 4 человек в Сент-Люсии, Доминиканской республике и США.
- Шторм уже несколько раз достигал силы урагана первой категории.