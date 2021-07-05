Больше всего от стихийного бедствия страдает южное побережье Карибского острова. От сильного ветра ломятся пальмы, а ливень не прекращается ни на минуту.
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Тропический шторм "Эльза": главное
К 3 июля "Эльза" была ураганом категории 1 из 5. Он образовался в Карибском море и движется в сторону США. Ожидается, что уже 6 июля "Эльза" придет в американский штат Флорида. Шторм начнется 5 июля и пройдет около Флорида-Кис рано утром следующего дня.
Последствия непогоды
"Эльза" нанесла ущерб нескольким восточным Карибским островам. Немало пострадал Барбадос:
- более 1 100 человек сообщили о повреждении домов,
- 62 дома обрушились.
Непогода бушует на Кубе / Фото AP, EPA
Есть жертвы
К сожалению ураган "Эльза" унес жизни 3 человек. Трагедии произошли в Сент-Люсии и Доминиканской Республике.
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Людей эвакуировали
Власти Кубы приняли решение об эвакуации людей из потенциально опасной части страны. Так, более 100 000 человек покинули свои дома. Кто-то прячется в домах родственников и друзей, а кто-то – в правительственных приютах.
Какой будет ситуация дальше
Синоптики предупреждают о сильных дождях в течение нескольких дней. Сильнейшие из них ожидаются в центральной и западной Кубе.
Шторм принесет на Кубу от 5 до 10 дюймов (от 13 до 25 сантиметров – 24 канал) дождя, а в некоторых местах выпадет до 15 дюймов (38 сантиметров – 24 канал),
– говорится в сообщении.
Такое количество осадков может привести к наводнениям и оползням.