Найбільше від стихійного лиха потерпає південне узбережжя Карибського острова. Від сильного вітру ломляться пальми, а злива не припиняється ні на хвилину.
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Тропічний шторм "Ельза": головне
До 3 липня "Ельза" була ураганом категорії 1 з 5. Він утворився у Карибському морі й рухається у бік США. Очікується, що вже 6 липня "Ельза" прийде до американського штату Флорида. Шторм розпочнеться 5 липня і пройде близько Флорида-Кіс рано вранці наступного дня.
Наслідки негоди
"Ельза" завдала шкоди кільком східним Карибським островам. Не аби як постраждав Барбадос:
- понад 1 100 осіб повідомили про пошкодження будинків,
- 62 будинки обвалилися.
Негода вирує на Кубі / Фото AP, EPA
Є жертви
На жаль ураган "Ельза" забрав життя 3 людей. Трагедії сталися у Сент-Люсії та Домініканській Республіці.
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Людей евакуювали
Влада Куби ухвалила рішення про евакуацію людей з потенційно небезпечної частини країни. Так, понад 100 000 людей залишили свої будинки. Хтось ховається в будинках родичів і друзів, а хтось – в урядових притулках.
Якою буде ситуація далі
Синоптики попереджають про сильні дощі протягом декількох днів. Найсильніші з них очікуються в центральній і західній Кубі.
Шторм принесе на Кубу від 5 до 10 дюймів (від 13 до 25 сантиметрів – 24 канал) дощу, а в деяких місцях випаде до 15 дюймів (38 сантиметрів – 24 канал),
– мовиться в повідомленні.
Така кількість опадів може призвести до повеней та зсувів.