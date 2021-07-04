Зсув зійшов з гір у префектурі Сідзуока. Ситуацію ускладнюють дощі, які не припиняються. Тому рятувальники змушені перервати пошукові роботи. Загалом у місці зсуву працюють близько 200 осіб – не лише рятувальники, а й військові та поліція.

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У префектурі випала місячна норма опадів

За попередньою оцінкою, стихійне лихо могло пошкодити до 3 сотень будинків. З десяток з них – повністю змило.

Потік води досі не зупиняється

За підрахунками метеорологів, у Сідзуоці випало 550 міліметрів дощів за кілька днів – а це більше, ніж місячна норма. Зйомки з дронів свідчать, що потік води досі не припиняється і зсуви можуть виникнути знову.

Зверніть увагу! Влада оголосила попередження про небезпеку для близько 20 тисяч домогосподарств.

Дивіться моторошні фото з місця зсуву / Фото з твітера: