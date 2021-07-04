Президент Кіпру Нікос Анастасіадес назвав стихійне лихо найгіршою трагедією з часів вторгнення. Вогонь спалахнув у периметрі 35 кілометрів навколо Ларнаки та Лімасоля.

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На півдні – сильні пориви вітру

Глава держави наголосив, що полум'я – під контролем, проте неабияк непокоять пориви вітру на півдні країни. Анастасіадес запевняє, що не залишить потерпілих наодинці зі своїми проблемами. Наразі влада підраховує збитки, яких зазнали жителі та підприємства.

Це одна з найбільш руйнівних пожеж, і всі служби негайно реагували, щоб уникнути людських втрат. На жаль, четверо людей таки загинули,

– сказав Анастасіадес.

Відомо, що загиблі працювали на одній з ферм. Їх оголосили зниклими безвісти після того, як знайшли повністю згорілою їхню машину.

Люди покидали домівки без речей першої необхідності

Пожежники боролись з 5 великими осередками і їх 4 липня таки вдалось локалізувати. У розмовах з рятувальниками місцеві жителі розповідали, як намагались врятувати власні домівки, проте через загрозу для власного життя полишили ці спроби. Дехто покинув будинки навіть без речей першої необхідності.

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Зверніть увагу! Через пожежу у низці регіонів виникли проблеми з електропостачанням. Це деактивувало водяні насоси і ускладнило гасіння.

Дивіться фото з охопленого пожежами Кіпру / Фото Cyprus Mail: