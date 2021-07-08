Масштаби стихії

Після того, як шторм "Ельза" накрив побережжя округу Тейлор у Флориді, штат накрило сильним вітром і дощем. Негода пронеслася з півдня на північ.

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Велика кількість опадів спричинила підтоплення будинків, також вітер зривав дахи.

Через стихію оголошено режим надзвичайного стану в 33 округах на півдні країни.

Зауважимо, раніше синоптики повідомляли, що шторм посилився до урагану першої категорії та рухається зі швидкістю вітру 120 кілометрів на годину.

Через шторм загинув чоловік

Під час лютування стихії в штаті повалено сотні дерев. Зокрема, під час падіння одного з них на автівки загинув чоловік. Він став четвертою жертвою за час існування "Ельзи" – троє людей загинули під час негоди в Карибському басейні.

Наслідки шторму "Ельза" в США / Фото actionnewsjax

Також ВМС Джорджії повідомляє про декількох травмованих і пошкодження кемпінгу під час торнадо.

В які штати рухається негода

Синоптики прогнозують, що 8 липня шторм дістанеться Північної та Південної Кароліни. Туди "Ельза" рухається зі швидкістю 16 миль на годину. Також експерти попереджають про можливі повені.

Важливо! Посольство України в США в фейсбуці просить громадян України, які потрапили в надзвичайну ситуацію під час негоди, звертатися на "гарячу лінію" відомства за номером телефону: +1-202-322 2616.

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