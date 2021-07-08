Масштаби стихії
Після того, як шторм "Ельза" накрив побережжя округу Тейлор у Флориді, штат накрило сильним вітром і дощем. Негода пронеслася з півдня на північ.
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Велика кількість опадів спричинила підтоплення будинків, також вітер зривав дахи.
Через стихію оголошено режим надзвичайного стану в 33 округах на півдні країни.
Через шторм загинув чоловік
Під час лютування стихії в штаті повалено сотні дерев. Зокрема, під час падіння одного з них на автівки загинув чоловік. Він став четвертою жертвою за час існування "Ельзи" – троє людей загинули під час негоди в Карибському басейні.
Наслідки шторму "Ельза" в США / Фото actionnewsjax
Також ВМС Джорджії повідомляє про декількох травмованих і пошкодження кемпінгу під час торнадо.
В які штати рухається негода
Синоптики прогнозують, що 8 липня шторм дістанеться Північної та Південної Кароліни. Туди "Ельза" рухається зі швидкістю 16 миль на годину. Також експерти попереджають про можливі повені.
Тропічний шторм "Ельза": що відомо
- "Ельза" – уже п’ятий шторм в Атлантиці в 2021 році.
- Тропічний шторм уже пронісся країнами Карибського басейну. Найбільше руйнування зазнало південне узбережжя Куби.
- Станом на 7 липня шторм забрав життя 4 людей в Сент-Люсії, Домініканській республіці та США.
- Шторм уже декілька разів досягав сили урагану першої категорії.