Ураган "Ельза" рухається зі швидкістю вітру 120 кілометрів на годину. Влада попереджає людей про небезпеку.
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"Ельза" насувається на Флориду
В ніч з 6 на 7 липня ураган був орієнтовно за 165 кілометрів на південний захід від Тампи, що у Флориді. Він рухався на північ.
За інформацією губернатора Флориди Рона Десантіса, – очікують, що ураган обрушиться на берегову частину Флориди вранці 7 липня. Це може трапитись орієнтовно між 8:00 та 9:00 годинами за східним часом США та о 15:00-16:00 годині за київським.
Попередньо відомо, що він буде в районі затоки Тампа.
У посольстві США українців застерігають від подорожей
Посольство рекомендує громадянам України, які планують відвідати зазначений регіон:
- по можливості утриматися найближчим часом від поїздок;
- стежити за повідомленнями місцевих органів про розвиток ситуації;
- дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб;
- а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного та повітряного транспорту.
Ураган "Ельза": що відомо
- Тропічний шторм "Ельза" уже пронісся в східній частині Куби.
- Він приніс безперервну зливу і метрові хвилі.
- Найбільше потерпало південне узбережжя Карибського острова. Там понад 1 100 осіб повідомили про пошкодження будинків, 62 будинки обвалилися.
- На жаль ураган "Ельза" забрав життя 3 людей. Трагедії сталися у Сент-Люсії та Домініканській Республіці.
- Попередньо відомо, що до 3 липня "Ельза" була ураганом категорії 1 з 5.
- Він утворився у Карибському морі й рухається у бік США.