Ураган "Эльза" движется со скоростью ветра 120 километров в час. Власти предупреждают людей об опасности.

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"Эльза" надвигается на Флориду

В ночь с 6 на 7 июля ураган был ориентировочно в 165 километрах на юго-запад от Тампы, что во Флориде. Он двигался на север.

По информации губернатора Флориды Рона Десантиса, – ожидают, что ураган обрушится на береговую часть Флориды утром 7 июля. Это может произойти ориентировочно между 8:00 и 9:00 часами по восточному времени США и в 15:00-16:00 часов по-киевскому.

Предварительно известно, что он будет в районе залива Тампа.

В посольстве США украинцев предостерегают от путешествий

Посольство рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить указанный регион:

по возможности воздержаться в ближайшее время от поездок;

следить за сообщениями местных органов о развитии ситуации;

следовать инструкциям местных спасательных служб;

а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта.

Обратите внимание! В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории США, гражданам Украины следует обращаться на "горячую линию" посольства Украины в США по номеру телефона: +1-202-322 2616.

Ураган "Эльза": что известно