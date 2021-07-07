Ураган "Эльза" движется со скоростью ветра 120 километров в час. Власти предупреждают людей об опасности.
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"Эльза" надвигается на Флориду
В ночь с 6 на 7 июля ураган был ориентировочно в 165 километрах на юго-запад от Тампы, что во Флориде. Он двигался на север.
По информации губернатора Флориды Рона Десантиса, – ожидают, что ураган обрушится на береговую часть Флориды утром 7 июля. Это может произойти ориентировочно между 8:00 и 9:00 часами по восточному времени США и в 15:00-16:00 часов по-киевскому.
Предварительно известно, что он будет в районе залива Тампа.
В посольстве США украинцев предостерегают от путешествий
Посольство рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить указанный регион:
- по возможности воздержаться в ближайшее время от поездок;
- следить за сообщениями местных органов о развитии ситуации;
- следовать инструкциям местных спасательных служб;
- а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта.
Ураган "Эльза": что известно
- Тропический шторм "Эльза" уже пронесся в восточной части Кубы.
- Он принес непрерывный ливень и метровые волны.
- Более всего страдало южное побережье Карибского острова. Там более 1 100 человек сообщили о повреждении домов, 62 дома обрушились.
- К сожалению ураган "Эльза" унес жизни 3 человек. Трагедии произошли в Сент-Люсии и Доминиканской Республике.
- Предварительно известно, что до 3 июля "Эльза" была ураганом категории 1 из 5.
- Он образовался в Карибском море и движется в сторону США.