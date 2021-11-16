"Эти деньги могли бы пойти на поддержку армии, социальные проекты, но вместо этого они идут на обогащение организованной преступности", – подчеркнул гендиректор "ВАТ Украина" Кахабер Бенидзе на недавней пресс-конференции, в которой приняли участие четыре крупнейшие табачные компании в Украине.

При этом за последний год рост теневого рынка особо ускорился. Если в начале 2020 года контрабанда и контрафакт составляли 5,8% табачного рынка, то всего через год, в феврале 2021-го их доля выросла до 12,8%.

По словам Пола Холловея, генерального директора JTI Украина, рынок нелегальных сигарет по состоянию на ноябрь достиг 18,1%.

"За 12 месяцев рост нелегального рынка составил 300%", – сообщил он на пресс-конференции.

Такая динамика наблюдается вопреки усилиям фискальной службы и объявленной СНБО войне с контрабандистами.

Если нелегальный рынок продолжит расти, то через 3-5 лет наши фабрики окажутся перед угрозой,

– заметил директор "Филип Моррис Украина" Костас Салварас.

Серьезность проблемы признали у президента Владимира Зеленского – в парламент был внесен законопроект № 5420 о криминализации контрабанды подакцизных товаров. Однако пока что он принят только в первом чтении.

Одной из главных причин увеличения объемов теневого сектора может стать рост акцизов со скоростью, в разы опережающей инфляцию.

В 2017 году Украина утвердила план повышения акцизов до европейского уровня до 2025 года. За это время минимальный акциз вырос на 244%, или удвоился за последние три года,

– рассказал директор "Империал Тобакко в Украине" Растислав Чернак.

Более того, кроме плановых 20% роста акциза в год, время от времени проводятся дополнительные повышения.

"В результате потребители после каждого очередного повышения цен на легальные сигареты начинают искать альтернативу. И находят ее на нелегальном рынке, где пачка сигарет обходится намного дешевле", – отмечают журналисты.

Поэтому представители табачных компаний призывают уменьшить темпы роста акцизов с 20 до 10% в год. Они напомнили, что когда в 2009 году Литва начала резко повышать акцизы, это привело к пропорциональному росту нелегального рынка табачных изделий – тогда контрабанда и контрафакт заняли почти половину всего рынка. Пришлось останавливать рост и даже вводить мораторий на повышение акцизов.

Мы предлагаем Украине последовать этому примеру и снизить темпы роста акцизов с 20 до 10%. Все равно такой рост будет превышать инфляцию. И в то же время этого будет достаточно, чтобы до 2030 года достичь уровня европейских акцизов. И мы также предлагаем заморозить рост акцизов на ТИЭНы до 2024 года, чтобы потребители могли воспользоваться менее вредными для здоровья продуктами,0

– заявил Чернак.