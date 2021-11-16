"Ці гроші могли б піти на підтримку армії, соціальні проєкти, але натомість вони йдуть на збагачення організованої злочинності", – наголосив гендиректор "ВАТ Україна" Кахабер Бенідзе на нещодавній пресконференції, в якій взяли участь чотири найбільші тютюнові компанії в Україні.

За останній рік зростання тіньового ринку особливо прискорилося. Якщо на початку 2020 року контрабанда та контрафакт становили 5,8% тютюнового ринку, то лише через рік, у лютому 2021-го, їхня частка зросла до 12,8%.

За словами Пола Холловея, генерального директора JTI Україна, ринок нелегальних цигарок станом на листопад сягнув 18,1%.

"За 12 місяців зростання нелегального ринку склало 300%", – повідомив він на пресконференції.

Така динаміка спостерігається всупереч зусиллям фіскальної служби та оголошеній РНБО війні з контрабандистами.

Якщо нелегальний ринок продовжить зростати, то через 3–5 років наші фабрики опиняться перед загрозою,

– зауважив директор "Філіп Морріс Україна" Костас Салварас.

Серйозність проблеми визнали у президента Володимира Зеленського – до парламенту було внесено законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди підакцизних товарів. Однак поки що його прийнято лише у першому читанні.

Однією з головних причин збільшення обсягів тіньового сектора може стати зростання акцизів зі швидкістю, яка в рази випереджає інфляцію.

2017 року Україна затвердила план підвищення акцизів до європейського рівня до 2025 року. За цей час мінімальний акциз зріс на 244% або подвоївся за останні три роки,

– розповів директор "Імперіал Тобакко в Україні" Растіслав Чернак.

Більш того, крім планових 20% зростання акцизу на рік, іноді проводяться додаткові підвищення.

"В результаті, споживачі після кожного чергового підвищення цін на легальні сигарети починають шукати альтернативу. І знаходять її на нелегальному ринку, де пачка цигарок коштує набагато дешевше", – зазначають журналісти.

Тому представники тютюнових компаній закликають зменшити темпи зростання акцизів із 20 до 10% на рік. Вони нагадали, що коли у 2009 році Литва почала різко підвищувати акцизи, це призвело до пропорційного зростання нелегального ринку тютюнових виробів – тоді контрабанда та контрафакт зайняли майже половину ринку. Довелося зупиняти зростання і навіть запроваджувати мораторій на підвищення акцизів.

Ми пропонуємо Україні наслідувати цей приклад і знизити темпи зростання акцизів з 20 до 10%. Все одно таке зростання перевищуватиме інфляцію. І в той же час цього буде достатньо, щоб до 2030 досягти рівня європейських акцизів. І ми також пропонуємо заморозити зростання акцизів на ТВЕНи до 2024 року, щоб споживачі могли скористатися менш шкідливими для здоров'я продуктами,

– заявив Чернак.