Причем речь даже не о свободной продаже – банкам запретили это делать еще раньше. А о выдаче валюты по переводам и с валютных счетов самих людей.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Россияне будут видеть валюту только во снах

Ранее Центробанк разрешал снимать деньги до 10 тысяч долларов. Остальное, если таковое было, можно было снять в рублях (по официальному, конечно, курсу, а не реальному). Но теперь и этой десятки россиянам не видеть – все только в рублях.

Более того, с 12 марта деньги, полученные в переводе через банк за пределами России (даже с электронных кошельков) будут выдаваться только в рублях. Соответствующее решение было опубликовано 11 марта на сайте Центробанка.

Эти ограничения будут действовать до 9 сентября 2022 года. Если Россия к тому времени еще будет существовать.

Напоминаем:

США 11 марта запретили ввозить в Россию долларовые банкноты.

Аналогичный запрет на евро применил и Евросоюз еще раньше.

Валютные резервы Центробанка России, расположенные за границей, также заблокированы санкциями.