Левацкое царство

Но в общем, пока перебрал всех французских кандидатов, немного составил свое впечатление о французской политике.

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Во Франции чуть ли не каждый второй политик откровенный левак. У них существует до сих пор коммунистическая партия троцкистского направления (Lutte Ouvrière) – кандидат от нее набрал 0,6% голосов.

Вообще где-то в мире помнят Троцкого? А тут целая партия…

Каждый второй кандидат, как не против НАТО, так просто коммунист. То есть, Макрону еще очень повезло, что все его основные конкуренты показательно латентно левые.

Ну, и ок

Выберут Макрона – ну, и ок. Будет бегать между капельками, как сейчас.

Выберут Ле Пен – ну, и ок. Будет пытаться претворить в жизнь какие-либо свои обещания, хотя, вся система будет против нее.

Что так, что так – разницы особой не будет.

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