Лівацьке царство

Але загалом, поки перебрав всіх французьких кандидатів, то дещо склав своє враження про французьку політику.

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Ледь не кожен другий політик відвертий лівак. У них існує ще й досі комуністична партія троцькістського напрямку (Lutte Ouvrière) – кандидат від неї набрав 0,6% голосів.

Чи ще десь в світі взагалі пам'ятають Троцького? А тут ціла партія…

Кожен другий кандидат як не проти НАТО, так просто комуніст. Тобто, Макрону ще дуже пощастило, що всі його основні конкуренти показово латентно ліві.

Ну, і ок

Оберуть Макрона – ну, і ок . Буде бігати між крапельками як зараз.

Оберуть Ле Пен – ну, і ок. Буде намагатись втілити в життя якісь свої обіцянки, хоча вся система буде проти неї.

Що так, що так – різниці особливої не буде.