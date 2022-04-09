С начала полномасштабного вторжения России дипломатическое ведомство Италии перенесли во Львов.

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Итальянские дипломаты возвращаются в Киев

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо добавил, что "должна преобладать дипломатия мира". Министр заявил, что это произойдет после Пасхальных праздников.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, посольства каких стран уже вернулись в Киев. На такой шаг решились дипломаты из Турции, Литвы, Словении.

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