Некоторые из зверств оккупантов назвал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он заверил, что их за все накажут.

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В селе Гусаровка, Изюмского района, россияне пытали местных жителей. После длительного издевательства трех человек сожгли заживо. Среди погибших есть дети. Нашли тело фельдшера больницы, руки мужчины были связаны за спиной, его также пытали российские военные,

– сказал он.

Кроме того, по словам Синегубова, прямо посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли авто, где была семья с ребенком.

Часть жителей пропала без вести, количество еще устанавливается.

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