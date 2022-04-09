В областном совете сообщили о количестве жертв от ударов захватчиков. Речь идет о последних сутках.

К теме От вражеских артиллерийских обстрелов в Николаевской области пострадали мама с двумя детьми

За вчерашний день в Николаевской области от действий оккупантов ранены 30 человек. Среди них 5 детей. Мы никогда не простим "русскому миру" страдания и смерти наших детей. За все ответите,

– заверили в областном совете Николаевской области .

Все пострадавшие находятся в больницах и получают помощь.

На утро 9 апреля в николаевских больницах находится 332 человека, которые пострадали от атак оккупантов на Николаевщину.