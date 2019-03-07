Должно ли 8 марта быть выходным: мнения известных украинцев

Уже не первый год в Украине продолжается дискуссия по поводу того, праздновать ли Международный женский день. 24 канал спросил известных украинцев, как они отмечают этот праздник и поддерживают ли идею отмены выходного.



Андрей Кокотюха, писатель

Однозначно на 8 марта не нужен выходной. Я не против Международного дня женщин, я за равенство прав и за гендерное равенство. Но выходной день 8 марта противоречит декоммунизации, потому что это осталось с советских времен. Совершенно подменены понятия, как и все, что было в Советском союзе. День борьбы женщин за свои права превратился в некий ритуальный "день тюльпана и шоколадки". А это совсем не то, за что борются женщины. Это унижает женское достоинство и уже хотя бы из этих соображений надо сделать 8 марта обычным рабочим днем. Мне жаль тех женщин, которые ждут этот праздник, чтобы их поздравили. Но тут уже проблемы мужчин, которые рядом с ними. Женщины достойны уважения и любви каждый день, а не только на 8 марта.

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Лично я не праздную 8 марта еще со школы. Последний раз еще в 6 или 7 классе ходил в лес наломать маме "котиков". Когда повзрослел, то стал "бойкотировать" этот день. Абсолютно не воспринимаю один день в год для поздравлений.



Евгения Гапчинская, художница

Я сторонница того, чтобы в этот день работать, а немножко отпраздновать можно и после работы. Это вообще касается почти всех наших праздников. В нашей стране очень много отдыхают. По моему мнению, Нового года вполне достаточно, чтобы несколько дней побыть дома. Не то, чтобы я сильно против, просто вот такая у меня жизненная позиция. Это 8 марта буду праздновать дома с сыночком и мужем. Наверное, будут цветы, пирог яблочный...



Виктор Андриенко, комедийный актер

Выходным вряд ли этот день должен быть. Но должен хотя бы раз в год быть праздник для женщин, неважно когда. Просто к 8 марта уже все привыкли, так пусть уже так и остается. Мы будем отмечать в этом году. И это же все празднуют: кто-то ведет женщину в театр, кто-то в ресторан и так далее. И сами женщины готовятся к этому. Это – не "совдеповский подарок", как первое мая. Это – благодарность женщинам за то, что они есть в нашей жизни.



Алексей Богданович, актор

Мужчинам трудно комментировать это дело, потому что все зависит от женщины. Если женщина хочет праздновать, то, конечно, ты должен ее с этим праздником поздравлять. Если не хочет – вопрос снимается сам собой. Я не беру на себя функцию распоряжаться тем, что может быть дорогим для наших женщин и должен ли 8 марта быть выходным. Если они это ценят, то, может, его и стоит оставить. Но не привязываться к истории, а просто сделать его таким женским праздником. Если это отменить, тогда в какой день мы будем дарить цветы? Ежедневно не в силах. А так у мужчин есть "отмазка" – 8 марта (смеется – 24). Я поздравляю своих женщин и еще ни одна не сказала, что не надо этого. Жена хочет, чтобы я ее поздравлял, поэтому я буду это делать.



Александр Сидоренко (Фоззи), вокалист группы ТНМК

Я своих женщин с 8 марта не поздравляю – не считаю это каким-то особым поводом. Мне больше нравится концепция Дня матери и Дня отца. Клара Цеткин и ее взгляды мне не близки. Думаю, все же, нам стоит двигаться в сторону Дня матери и привыкать к этому. В этом году тоже не планирую праздновать.



Дарья Кольцова, художница

В детстве папа привозил нам с мамой цветы и, пока мы спали, он ставил букеты рядом с кроватью. Их аромат – первое, что мы чувствовали, проснувшись в этот день. Для меня 8 марта – это прежде всего начало весны, повод ее встретить и обрадоваться. А выходной это или нет – не так важно. Работа над эмансипацией и равными правами для всех важна 365 дней в год. И только тогда эта работа будет эффективной. Человек, который открыл для себя насколько это ресурсно – открыто радоваться присутствию женщин в своей жизни, будет дарить цветы спонтанно и много. Или не цветы, не важно. Как и любой праздник, для меня это – повод замедлить гонку, уделить больше времени себе и дать немного больше любви близким.



Анатолий Днистровый, писатель

Мы с женой 8 марта не празднуем и как-то к этому спокойно относимся. Но наших родственников старших, конечно, по традиции, поздравляем. Я считаю, что каждый праздник имеет право на существование. Дело в том, что здесь у нас немного сложнее ситуация, потому что на самом деле сегодня у нас три разных 8 марта: один – это советский праздник, второй – современный, такой номенклатурный ублюдок праздника весны и полусоветский, третий – непосредственно праздник феминистический, день солидарности женщин. Последний я больше всего воспринимаю, концепт Международного дня борьбы за права женщин мне больше всего импонирует. Но я не думаю, что для этого надо делать выходной день. Потому что у украинцев и так их слишком много, по любым поводам.