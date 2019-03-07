21:41
7 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как выглядит счастье для россиян. Пиня против научного прогресса
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 марта
      Вести.UA: Как правительство поддерживает отечественный кинематограф. Телепорт Геращенко.
      Вєсті.UA
      19:11, сегодня
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, 6 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Должно ли 8 марта быть выходным: мнения известных украинцев

      58 Читати новину українською
      Мнения украинцев по поводу этого праздника разделяются
      Мнения украинцев по поводу этого праздника разделяются / pikram.com

      Уже не первый год в Украине продолжается дискуссия по поводу того, праздновать ли Международный женский день. 24 канал спросил известных украинцев, как они отмечают этот праздник и поддерживают ли идею отмены выходного.

      Кокотюха
      Андрей Кокотюха, писатель

      Однозначно на 8 марта не нужен выходной. Я не против Международного дня женщин, я за равенство прав и за гендерное равенство. Но выходной день 8 марта противоречит декоммунизации, потому что это осталось с советских времен. Совершенно подменены понятия, как и все, что было в Советском союзе. День борьбы женщин за свои права превратился в некий ритуальный "день тюльпана и шоколадки". А это совсем не то, за что борются женщины. Это унижает женское достоинство и уже хотя бы из этих соображений надо сделать 8 марта обычным рабочим днем. Мне жаль тех женщин, которые ждут этот праздник, чтобы их поздравили. Но тут уже проблемы мужчин, которые рядом с ними. Женщины достойны уважения и любви каждый день, а не только на 8 марта.

      Читайте также: Выходной на 8 марта: пережиток СССР или норма

      Лично я не праздную 8 марта еще со школы. Последний раз еще в 6 или 7 классе ходил в лес наломать маме "котиков". Когда повзрослел, то стал "бойкотировать" этот день. Абсолютно не воспринимаю один день в год для поздравлений.

      Гапчинська
      Евгения Гапчинская, художница

      Я сторонница того, чтобы в этот день работать, а немножко отпраздновать можно и после работы. Это вообще касается почти всех наших праздников. В нашей стране очень много отдыхают. По моему мнению, Нового года вполне достаточно, чтобы несколько дней побыть дома. Не то, чтобы я сильно против, просто вот такая у меня жизненная позиция. Это 8 марта буду праздновать дома с сыночком и мужем. Наверное, будут цветы, пирог яблочный...

      Андрієнко
      Виктор Андриенко, комедийный актер

      Выходным вряд ли этот день должен быть. Но должен хотя бы раз в год быть праздник для женщин, неважно когда. Просто к 8 марта уже все привыкли, так пусть уже так и остается. Мы будем отмечать в этом году. И это же все празднуют: кто-то ведет женщину в театр, кто-то в ресторан и так далее. И сами женщины готовятся к этому. Это – не "совдеповский подарок", как первое мая. Это – благодарность женщинам за то, что они есть в нашей жизни.

      Богданович
      Алексей Богданович, актор

      Мужчинам трудно комментировать это дело, потому что все зависит от женщины. Если женщина хочет праздновать, то, конечно, ты должен ее с этим праздником поздравлять. Если не хочет – вопрос снимается сам собой. Я не беру на себя функцию распоряжаться тем, что может быть дорогим для наших женщин и должен ли 8 марта быть выходным. Если они это ценят, то, может, его и стоит оставить. Но не привязываться к истории, а просто сделать его таким женским праздником. Если это отменить, тогда в какой день мы будем дарить цветы? Ежедневно не в силах. А так у мужчин есть "отмазка" – 8 марта (смеется – 24). Я поздравляю своих женщин и еще ни одна не сказала, что не надо этого. Жена хочет, чтобы я ее поздравлял, поэтому я буду это делать.

      Фоззі
      Александр Сидоренко (Фоззи), вокалист группы ТНМК

      Я своих женщин с 8 марта не поздравляю – не считаю это каким-то особым поводом. Мне больше нравится концепция Дня матери и Дня отца. Клара Цеткин и ее взгляды мне не близки. Думаю, все же, нам стоит двигаться в сторону Дня матери и привыкать к этому. В этом году тоже не планирую праздновать.

      Кольцова Дар'я
      Дарья Кольцова, художница

      В детстве папа привозил нам с мамой цветы и, пока мы спали, он ставил букеты рядом с кроватью. Их аромат – первое, что мы чувствовали, проснувшись в этот день. Для меня 8 марта – это прежде всего начало весны, повод ее встретить и обрадоваться. А выходной это или нет – не так важно. Работа над эмансипацией и равными правами для всех важна 365 дней в год. И только тогда эта работа будет эффективной. Человек, который открыл для себя насколько это ресурсно – открыто радоваться присутствию женщин в своей жизни, будет дарить цветы спонтанно и много. Или не цветы, не важно. Как и любой праздник, для меня это – повод замедлить гонку, уделить больше времени себе и дать немного больше любви близким.

      Дністровий
      Анатолий Днистровый, писатель

      Мы с женой 8 марта не празднуем и как-то к этому спокойно относимся. Но наших родственников старших, конечно, по традиции, поздравляем. Я считаю, что каждый праздник имеет право на существование. Дело в том, что здесь у нас немного сложнее ситуация, потому что на самом деле сегодня у нас три разных 8 марта: один – это советский праздник, второй – современный, такой номенклатурный ублюдок праздника весны и полусоветский, третий – непосредственно праздник феминистический, день солидарности женщин. Последний я больше всего воспринимаю, концепт Международного дня борьбы за права женщин мне больше всего импонирует. Но я не думаю, что для этого надо делать выходной день. Потому что у украинцев и так их слишком много, по любым поводам.

       

       

      blog_ava
      Мифы о 8 марта, которые искажают суть праздника
      сегодня
      2781
      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Публикации 8 марта Статьи
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Должно ли 8 марта быть выходным: мнения известных украинцев
      сегодня , 21:01 Должно ли 8 марта быть выходным: мнения известных украинцев
      Світлана Попова 58
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      4 марта , 13:00 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      Олена Булан 32944
      Топ-игры февраля: обзор Metro: Exodus, Apex Legends и Far Cry: New Dawn
      сегодня , 20:31 Топ-игры февраля: обзор Metro: Exodus, Apex Legends и Far Cry: New Dawn
      20
      Что произошло в "Нафтогазе": почему глава НАК не может попрощаться с креслом
      сегодня , 20:00 Что произошло в "Нафтогазе": почему глава НАК не может попрощаться с креслом
      Євгенія Мазур 400
      Кто и почему снял свою кандидатуру с президентских выборов 2019
      сегодня , 19:30 Кто и почему снял свою кандидатуру с президентских выборов 2019
      Анастасія Зазуляк 686
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      АТО: Единственный пункт пропуска в Артемовском направлении могут закрыть
       1 июня 2015 , 17:13
      В Киеве на заправке подрались водители: видео
       11 февраля 2018 , 01:43
      Форвард Зари перешел в европейский клуб
       2 февраля , 09:40
      Экс-хавбек Динамо отметился ассистом и второй раз подряд стал лучшим игроком матча в Европе
       2 февраля , 18:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук