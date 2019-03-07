Чи має 8 березня бути вихідним: думки відомих українців

Вже не перший рік в Україні триває дискусія з приводу того, чи святкувати Міжнародний жіночий день. 24 канал запитав відомих українців, як вони відзначають це свято та чи підтримують ідею скасування вихідного на його честь.



Андрій Кокотюха, письменник

Однозначно на 8 березня не потрібен вихідний. Я не проти Міжнародного дня жінок, я за рівність прав і за гендерну рівність. Але вихідний день 8 березня суперечить декомунізації, тому що це залишилося з радянських часів. Абсолютно підмінені поняття, як і все, що було у Радянському союзі. День боротьби жінок за свої права перетворився у якийсь ритуальний "день тюльпана і шоколадки". А це зовсім не те, за що борються жінки. Це принижує жіночу гідність і вже хоча б з цих міркувань треба зробити 8 березня звичайним робочим днем. Мені шкода тих жінок, які чекають на це свято, щоб їх привітали. Але тут уже проблеми чоловіків, які поруч з ними. Жінки варті поваги та любові щодня, а не лише на 8 березня.

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Особисто я не святкую 8 березня ще зі школи. Востаннє ще у 6 чи 7 класі ходив у ліс наламати мамі "котиків". Коли подорослішав, то став "бойкотувати" цей день. Абсолютно не сприймаю один день на рік для привітань.



Євгенія Гапчинська, художниця

Я прихильниця того, щоб цього дня працювати, а трішки відсвяткувати можна і після роботи. Це взагалі стосується майже всіх наших свят. У нашій країні дуже багато відпочивають. На мою думку, Нового року цілком достатньо, щоб кілька днів побути вдома. Не те, щоб я сильно проти, просто ось така у мене життєва позиція. Це 8 березня святкуватиму вдома з синочком і чоловіком. Напевно, таки будуть квіти, пиріг яблучний...



Віктор Андрієнко, комедійний актор

Вихідним навряд чи цей день має бути. Але повинне хоча б раз на рік бути свято для жінок, неважливо коли. Просто до 8 березня уже всі звикли, то нехай вже так і залишається. Ми будемо відзначати цього року. Та це ж всі святкують: хтось веде жінку в театр, хтось у ресторан і так далі. І самі жінки готуються до цього. Це – не "совдепівський подарунок", як перше травня. Це – вдячність жінкам за те, що вони є в нашому житті.



Олексій Богданович, актор

Чоловікам важко коментувати цю справу, тому що все залежить від жінки. Якщо жінка хоче святкувати, то, звісно, ти мусиш її з цим святом вітати. Якщо не хоче – питання знімається саме собою. Я не беру на себе функцію розпоряджатися тим, що може бути дорогим для наших жінок і чи має 8 березня бути вихідним. Якщо вони це цінують, то, може, його і варто залишити. Але не прив'язуватися до історії, а просто зробити його таким жіночим святом. Якщо це скасувати, тоді в який день ми будемо дарувати квіти? Щодня невспромозі. А так у чоловіків є "відмазка" – 8 березня (сміється, – 24). Я вітаю своїх жінок і ще жодна не сказала, що не треба цього. Дружина хоче, щоб я її вітав, тому я буду це робити.



Олександр Сидоренко (Фоззі), вокаліст гурту ТНМК

Я своїх жінок на 8 березня не вітаю – не вважаю це якимось особливим приводом. Мені більше подобається концепція Дня матері і Дня батька. Клара Цеткін і її погляди мені не близькі. Думаю, все ж, нам варто рухатися у бік Дня матері і звикати до цього. Цього року теж не планую святкувати.



Дар’я Кольцова, художниця

У дитинстві тато привозив нам з мамою квіти і, поки ми спали, він ставив букети поруч з ліжком. Їх аромат – перше, що ми відчували, прокинувшись в цей день. Для мене 8 березня – це перш за все початок весни, привід її зустріти і зрадіти. А вихідний це чи ні – не так важливо. Робота над емансипацією і рівними правами для всіх важлива 365 днів на рік. І тільки тоді ця робота буде ефективною. Чоловік, який відкрив для себе, наскільки це ресурсно – відкрито радіти присутності жінок у своєму житті, буде дарувати квіти спонтанно і багато. Або не квіти, не важливо. Як і будь-яке свято, для мене це – привід уповільнити гонку, приділити більше часу собі і дати трохи більше любові близьким.



Анатолій Дністровий, письменник

Ми з дружиною 8 березня не святкуємо і якось до цього спокійно ставимося. Але наших родичів старших, звісно, за традицією, вітаємо. Я вважаю, що кожне свято має право на існування. Річ у тому, що тут у нас дещо складніша ситуація, бо насправді сьогодні ми маємо три різних 8 березня: одне – це свято радянське, друге – сучасне, такий номенклатурний покруч свята весни і напіврадянське, третє – безпосередньо свято феміністичне, день солідарності жінок. Останнє я найбільше сприймаю, концепт Міжнародного дня боротьби за права жінок мені найбільше імпонує. Але я не думаю, що для цього треба робити вихідний день. Бо в українців і так їх надто багато, з будь-яких приводів.