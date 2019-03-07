Вихідний на 8 березня: пережиток СРСР чи норма

Міжнародний день боротьби за права жінок, який відзначають 8 березня, фактично втратив первинний сенс. Натомість же отримав низку абсолютно непов'язаних із суттю свята значень. Чому так сталося, як виправити ситуацію та чи варте це офіційного вихідного – у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про Міжнародний жіночий день?

Це – глобальний день ​​боротьби за права жінок, що існує вже понад століття. Вперше його відзначили в 1909 році. Таким чином Соціалістична партія США вшанувала страйк робітниць швейної фабрики, що стався роком раніше. Тоді 8 березня назвали Національним жіночим днем.

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Уже в 1910 році учасниця Міжнародної конференції жінок-соціалісток Клара Цеткін запропонувала визнати 8 березня Міжнародним жіночим днем. Згодом це "прийняли" й інші країни. Зокрема, Австрія, Данія, Німеччина та Швейцарія вже у 1911 році вперше відзначили цей день.

У 1975 році Міжнародний жіночий день визнали і в ООН. З тих пір його використовували для нагадування про права жінок в усьому світі. А 8 березня стало своєрідним символом фемінізму й антисексизму.

Розмаїття "ролей" для жінки сьогодні: відео

In honor of #InternationalWomensDay, we are committed to shining a light on empowering female role models past and present in an effort to inspire more girls.



Join the conversation by sharing your role models using #MoreRoleModels. pic.twitter.com/5oJnZywk7s — Barbie (@Barbie) 6 березня 2018 р.

ООН щороку проголошує нову тему для Міжнародного жіночого дня. У 2019 вона звучить як "Думай про рівність, створюй з розумом, втілюй інновації задля змін".

Офіційний сайт Міжнародного жіночого дня також до цьогорічного свята запровадив ініціативу #BalanceforBetter. Це – своєрідний заклик до забезпечення гендерного балансу в усьому світі. Так, активісти з допомогою коротких роликів розповідають, які ресурси можна використовувати для того, щоб світ став максимально гендерно-збалансованим. На сайті закликають знімати та поширювати власні відео з відповідним хештегом.

Одне з відео #BalanceforBetter до Міжнародного жіночого дня-2019:

День боротьби за права жінок в інших країнах

У низці країн існує своєрідна традиція цього дня дарувати жінкам подарунки та квіти. Однак такі жести не всі вважають доречними. Зокрема, представниці феміністичного руху переконують, що день повинен передусім привернути увагу до гендерної нерівності, а не перетворюватися на "свято тюльпанів і цукерок".

Міжнародний жіночий день визнано офіційним святом не лише в Україні, а й у: Афганістан, Ангола, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Куба, Грузія, Гвінея-Бісау, Еритрея, Казахстан, Киргизстан, Лаос, Молдова, Монголія, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Уганда, Узбекистан, В'єтнам, Замбія.

У 2019 році цей день також відзначають як державне свято у Німеччині. А у Китаї, Непалі та на Мадагаскарі він є святковим лише для жінок.

У деяких країнах Міжнародний день жінок відзначають, проте 8 березня там не є державним святом. Мова йде про Камерун, Хорватію, Румунію, Боснію і Герцеговину, Болгарію і Чилі. Тут у цей день прийнято дарувати жінкам квіти і невеличкі подарунки.

Сьогодні у деяких пострадянських країнах 8 березня також сприймають як еквівалент Дня матері. Діти дарують подарунки матерям і бабусям.



Де ще святкують Міжнародний жіночий день

Дискусії про вихідний 8 березня тривають роками

З року в рік в Україні виникає дискусія навколо цього питання. Вихідний збираються скасувати: експерти наводять аргументи недоцільності марнування цілого робочого дня, медіа це "підхоплюють" і припустають, що "цього року точно востаннє". Проте уже за кілька днів обговорення вщухає і про цю "проблему" забувають рівно на рік.

Одним із тих, хто виступає за скасування вихідного на Міжнародний жіночий день, є директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Він переконаний, що Україні варто позбавити 8 березня статусу вихідного дня. Проте закликає не оцінювати це як крок, спрямований проти жінок. Навіть навпаки – таким чином святу хочуть повернути первинний зміст та нагадати про ідею боротьби за права жінок. На його думку, сьогодні ми маємо "радянську спадщину" – 8 березня, як "свято тортиків і букетиків", що не має нічого спільного з боротьбою за права жінок.

Пояснення експерта, чому вихідний 8 березня має бути скасовано: відео

Консультантка Міжнародної жіночої ліги за мир і свободу Ніна Потарська, своєю чергою, переконана, що те, що цей день є вихідним – нормально.

Це – не якийсь радянський пережиток, у кожній країні своя система введення святкових днів і вихідних. І те, що він десь вихідний, а десь – не вихідний, це не означає, що нам треба його скасовувати. Тому що це, швидше, здобуток. Інша справа, яким чином зараз у суспільстві інтерпретується 8 березня,

– пояснила експертка у коментарі 24 каналу.

За її словами, самі назви – Міжнародний жіночий день і Міжнародний день боротьби за права жінок – не відрізняються принципово. Різниця лише у тому, який сенс хто у ці фрази вкладає. Однак, коли йдеться про "свято краси та весни", – це вже абсолютно інше значення.

"Боротися" з таким дещо викривленим сприйняттям цього свята варто, зокрема, з допомогою проведення освітніх та просвітніх заходів. Тому що у багатьох школах сьогодні вважають нормою вітати мам та бабусь на 8 березня, влаштовувати у цей день свято квітів, весни тощо. А про права жінок, чому власне й присвячена дата, навіть не згадують.

Чому 8 березня – це, передусім, про рівність: відео

За словами експертки, зміна самої суті свята почалася ще в останні десятиліття Радянського союзу. Причиною стало те, що проблеми, які першочергово порушувалися у Міжнародний день боротьби за права жінок, ставали менш актуальними. Вважалося, що рівності досягнуто і варто перестати про це говорити.

"Для моєї прабабусі, наприклад, було важливо, що жінка має працювати. Це теза, яку я чула ледве не з народження. Але у бабусі і мами такого питання не виникало взагалі. Вони уже дійсно були свідомі того, що мають на себе заробляти. Звісно, розуміння прав жінок за Радянського союзу не було наскільки розгалужене, як зараз, тому багато питань все ж не було осмислено", – зазначила Ніна Потарська.

Сучасні жінки часто плутають увагу до себе один день на рік зі справжніми правами. Або ж переконані, що їхні права ніхто ніколи не порушував. Проте, якщо заглибитися у деталі, то можна зрозуміти, що остання теза стосується далеко не всіх. Найчастіше з утисками зіштовхуються після народження дитини – починається дискримінація за економічними правами.

"Зараз у жінок немає явних перепон для влаштування на роботу. Всі дискримінації не мають прямого заборонного характеру. Так, немає прямої заборони виходити на роботу, коли в тебе є дитина. Але часто жінка не має можливості це зробити, тому що в нас не вистачає місць у дитячих садках, наприклад. Немає прямої заборони брати на роботу вагітних жінок, однак роботодавці часто цього не роблять. Такі види дискримінації – не прямі і працівники самі не одразу їх помічають", – пояснила експертка.

Ситуація з гендерною рівністю у світі сьогодні

Дослідження Світового банку показує, що лише 6 країн світу (Бельгія, Данія, Франція, Латвія, Люксембург та Швеція) закріпили гендерну рівність у законах, що впливають на роботу. Однак це можна назвати прогресом, оскільки ще десять років тому жодна країна не надавала жінкам і чоловікам рівних юридичних прав. В усьому світі середні бали виросли з 70 до 75.



Рейтинг гендерної дискримінації

Оцінювалися вісім показників, які впливають на економічні рішення, які жінки роблять упродовж трудового життя: від свободи пересування до отримання пенсії. Максимально кожна країна могла отримати 100 балів.

Україна отримала 78,7 балів і опинилася між Білоруссю та Замбією.

Сьогодні однією з основних проблем залишається нерівна оплата праці. Так, у Швеції жінки заробляють на 5 % менше, ніж чоловіки. У Великій Британії різниця становить 8%.