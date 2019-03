Вихідний на 8 березня: пережиток СРСР чи норма

Це – глобальний день ​​боротьби за права жінок, що існує вже понад століття. Вперше його відзначили в 1909 році. Таким чином Соціалістична партія США вшанувала страйк робітниць швейної фабрики, що стався роком раніше. Тоді 8 березня назвали Національним жіночим днем.

Уже в 1910 році учасниця Міжнародної конференції жінок-соціалісток Клара Цеткін запропонувала визнати 8 березня Міжнародним жіночим днем. Згодом це "прийняли" й інші країни. Зокрема, Австрія, Данія, Німеччина та Швейцарія вже у 1911 році вперше відзначили цей день.

У 1975 році Міжнародний жіночий день визнали і в ООН. З тих пір його використовували для нагадування про права жінок в усьому світі. А 8 березня стало своєрідним символом фемінізму й антисексизму.

