Выходной на 8 марта: пережиток СССР или норма

Это – глобальный день борьбы за права женщин, существующий уже более века. Впервые его отметили в 1909 году. Таким образом Социалистическая партия США почтила забастовку работниц швейной фабрики, произошедшую годом ранее. Тогда 8 марта назвали Национальным женским днем.

Читайте также: 8 марта: какова истинная история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки

Уже в 1910 году участница Международной конференции женщин-социалисток Клара Цеткин предложила признать 8 марта Международным женским днем. Впоследствии это приняли и другие страны. В частности, Австрия, Дания, Германия и Швейцария уже в 1911 году впервые отметили этот день.

В 1975 году Международный женский день признали и в ООН. С тех пор его использовали для напоминания о правах женщин во всем мире. А 8 марта стало своеобразным символом феминизма и антисексизма.

Разнообразие "ролей" для женщины сегодня: видео

In honor of #InternationalWomensDay, we are committed to shining a light on empowering female role models past and present in an effort to inspire more girls.



Join the conversation by sharing your role models using #MoreRoleModels. pic.twitter.com/5oJnZywk7s