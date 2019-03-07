Выходной на 8 марта: пережиток СССР или норма

Международный день борьбы за права женщин, который отмечают 8 марта, фактически утратил первоначальный смысл. Зато же получил ряд абсолютно несвязанных с сутью праздника значений. Почему так произошло, как исправить ситуацию и стоит ли это официального выходного – в материале 24 канала.

Что известно о Международном женском дне?

Это – глобальный день борьбы за права женщин, существующий уже более века. Впервые его отметили в 1909 году. Таким образом Социалистическая партия США почтила забастовку работниц швейной фабрики, произошедшую годом ранее. Тогда 8 марта назвали Национальным женским днем.

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Уже в 1910 году участница Международной конференции женщин-социалисток Клара Цеткин предложила признать 8 марта Международным женским днем. Впоследствии это приняли и другие страны. В частности, Австрия, Дания, Германия и Швейцария уже в 1911 году впервые отметили этот день.

В 1975 году Международный женский день признали и в ООН. С тех пор его использовали для напоминания о правах женщин во всем мире. А 8 марта стало своеобразным символом феминизма и антисексизма.

Разнообразие "ролей" для женщины сегодня: видео

In honor of #InternationalWomensDay, we are committed to shining a light on empowering female role models past and present in an effort to inspire more girls.



Join the conversation by sharing your role models using #MoreRoleModels. pic.twitter.com/5oJnZywk7s — Barbie (@Barbie) 6 березня 2018 р.

ООН ежегодно провозглашает новую тему для Международного женского дня. В 2019 она звучит как "Думай о равенстве, создавай с умом, воплощай инновации ради перемен".

Официальный сайт Международного женского дня также к нынешнему празднику ввел инициативу #BalanceforBetter. Это – своеобразный призыв к обеспечению гендерного баланса во всем мире. Так, активисты с помощью коротких роликов рассказывают, какие ресурсы можно использовать для того, чтобы мир стал максимально гендерно-сбалансированным. На сайте призывают снимать и распространять собственные видео с соответствующим хэштегом.

Одно из видео #BalanceforBetter к Международному женскому дню-2019:

День борьбы за права женщин в других странах

В ряде стран существует своеобразная традиция в этот день дарить женщинам подарки и цветы. Однако такие жесты не все считают уместными. В частности, представительницы феминистического движения убеждают, что день должен прежде всего привлечь внимание к гендерному неравенству, а не превращаться в "праздник тюльпанов и конфет".

Международный женский день признан официальным праздником не только в Украине, но и в: Афганистан, Ангола, Армения, Азербайджан, Беларусь, Буркина-Фасо, Камбоджа, Куба, Грузия, Гвинея-Бисау, Эритрея, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Замбия.

В 2019 году этот день отмечают как государственный праздник в Германии. А в Китае, Непале и на Мадагаскаре он является праздничным только для женщин.

В некоторых странах Международный день женщин отмечают, однако 8 марта там не является государственным праздником. Речь идет о Камеруне, Хорватии, Румынии, Боснии и Герцеговине, Болгарии и Чили. Здесь в этот день принято дарить женщинам цветы и небольшие подарки.

Сегодня в некоторых постсоветских странах 8 марта также воспринимают как эквивалент Дня матери. Дети дарят подарки матерям и бабушкам.



Где еще празднуют Международный женский день

Дискуссии о выходном 8 марта длятся годами

Из года в год в Украине возникает дискуссия вокруг этого вопроса. Выходной собираются отменить: эксперты приводят аргументы нецелесообразности траты целого рабочего дня, медиа это "подхватывают" и предположили, что "в этом году точно последний раз". Однако уже через несколько дней обсуждение утихает и об этой "проблеме" забывают ровно на год.

Одним из тех, кто выступает за отмену выходного в Международный женский день, является директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. Он убежден, что Украине следует лишить 8 марта статуса выходного дня. Однако призывает не оценивать это как шаг, направленный против женщин. Даже наоборот – таким образом празднику хотят вернуть первоначальный смысл и напомнить об идее борьбы за права женщин. По его мнению, сегодня мы имеем "советское наследие" – 8 марта, как "праздник тортиков и букетиков", что не имеет ничего общего с борьбой за права женщин.

Пояснения эксперта, почему выходной 8 марта должен быть отменен: видео

Консультант Международной женской лиги за мир и свободу Нина Потарская, в свою очередь, убеждена, что то, что этот день является выходным – нормально.

Это – не какой-то советский пережиток, в каждой стране своя система ввода праздничных дней и выходных. И то, что он где-то выходной, а где-то – не выходной, это не значит, что нам надо его отменять. Потому что это, скорее, достижение. Другое дело, каким образом сейчас в обществе интерпретируется 8 марта,

– пояснила эксперт в комментарии 24 каналу.

По ее словам, сами названия – Международный женский день и Международный день борьбы за права женщин – не отличаются принципиально. Разница лишь в том, какой смысл кто в эти фразы вкладывает. Однако, когда речь идет о "празднике красоты и весны", – это уже совершенно другое значение.

"Бороться" с таким несколько искривленным восприятием этого праздника стоит, в частности, с помощью проведения образовательных и просветительных мероприятий. Потому что во многих школах сегодня считают нормой поздравлять мам и бабушек на 8 марта, устраивать в этот день праздник цветов, весны и прочее. А о правах женщин, чему собственно и посвящена дата, даже не вспоминают.

Почему 8 марта – это, прежде всего, о равенстве: видео

По словам эксперта, изменение самой сути праздника началось еще в последние десятилетия Советского союза. Причиной стало то, что проблемы, которые в первую очередь затрагивались в Международный день борьбы за права женщин, становились менее актуальными. Считалось, что равенство достигнуто и стоит перестать об этом говорить.

"Для моей прабабушки, например, было важно, что женщина должна работать. Это тезис, который я слышала чуть ли не с рождения. Но у бабушки и мамы такого вопроса не возникало вообще. Они уже действительно были осозновали то, что должны на себя зарабатывать. Конечно, понимание прав женщин Советского союза не было насколько разветвлено, как сейчас, поэтому много вопросов все же не были осмысленными", – отметила Нина Потарская.

Современные женщины часто путают внимание к себе один день в год с настоящими правами. Или уверены, что их права никто никогда не нарушал. Однако, если углубиться в детали, то можно понять, что последний тезис касается далеко не всех. Чаще всего с притеснениями сталкиваются после рождения ребенка – начинается дискриминация по экономическим правам.

"Сейчас у женщин нет явных преград для устройства на работу. Все дискриминации не имеют прямого запрещающего характера. Да, нет прямого запрета выходить на работу, когда у тебя есть ребенок. Но часто женщина не имеет возможности это сделать, потому что у нас не хватает мест в детских садах, например. Нет прямого запрета брать на работу беременных женщин, однако работодатели часто этого не делают. Такие виды дискриминации – не прямые и работники сами не сразу их замечают", – пояснила эксперт.

Ситуация с гендерным равенством в мире сегодня

Исследование Всемирного банка показывает, что только 6 стран мира (Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция) закрепили гендерное равенство в законах, которые влияют на работу. Однако это можно назвать прогрессом, поскольку еще десять лет назад ни одна страна не предоставляла женщинам и мужчинам равных юридических прав. Во всем мире средние баллы выросли с 70 до 75.



Рейтинг гендерной дискриминации

Оценивались восемь показателей, которые влияют на экономические решения, которые женщины делают на протяжении трудовой жизни: от свободы передвижения до получения пенсии. Максимально каждая страна могла получить 100 баллов.

Украина получила 78,7 баллов и оказалась между Беларусью и Замбией.

Сегодня одной из основных проблем остается неравная оплата труда. Так, в Швеции женщины зарабатывают на 5 % меньше, чем мужчины. В Великобритании разница составляет 8%.