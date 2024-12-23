СБУ проведет анализ контента ее ютуб-канала. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Голка".

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Что известно о ютуб-канале "Лана ТУТ!"

Как отмечается в ответе СБУ общественной инициативе "Голка", Лана Шевчук с 2018 по 2024 год работала в ряде запрещенных пророссийских медиа, среди которых "NewsOne", "Наш", "Первый независимый", а также YouTube-канал "Вышка". СБУ планирует проанализировать материалы, размещенные на канале "Лана ТУТ!".



Ответ СБУ относительно Youtube-канала "Лана ТУТ!" / Фото общественной инициативы "Голка"

Также 9 декабря "Голка" зафиксировала создание TikTok-аккаунта нардепа Юрия Бойко, который через запрещенную партию ОПЗЖ ранее попал в Верховную Раду. В его аккаунте продвигали пророссийские нарративы, а также популяризировали канал "Лана ТУТ!".

Среди гостей "Ланы ТУТ" Вадим Карасев и Геннадий Дубов, которые попали в базу превдосоциологов и скрытых пиарщиков на сайте Texty.org. Другой гость Андрей Пальчевский называл войну в Украине "специальной операцией", обвиняя в ней Запад.

Ещё к нему наведывался Ростислав Кравец, чей телеграмм-канал входит в кремлевскую сеть, что бьет по судебной реформе и добропорядочным судьям, отмечает "Голка". Он защищал интересы Вячеслава Богуслаева, бывшего руководителя "МоторСич", которого обвиняют в государственной измене. В дополнение Кравец информационно подрывает процессы мобилизации.

Канал "Лана ТУТ!" является очередной реинкарнацией запрещенного ранее YouTube-канала "Вышка", который появился в начале 2024 года после запрета канала "Наш".

Председатель "Голки" Ирина Федорив отмечает, что украинская власть, СБУ и другие органы реагируют на такие случаи с недостаточной скоростью.

На руководящих должностях в комитетах остается Дубинский, Исаенко и ряд лиц, которые просто не должны там быть. И с каждым из таких политиков нам приходится бороться поштучно,

– добавляет она.

Напомним, Верховная Рада поддержала запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому по инициативе Романа Лозинского о лишении Бойко звания Героя Украины. "За" проголосовали 232 депутата.