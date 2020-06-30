Один из бывших топ-руководителей частного банка пытался "продать" должность в НБУ. За место начальника одного из управлений Национального банка он просил 25 тысяч долларов.

Организатор сделки делал вид, что якобы действует в интересах одного из заместителей главы Нацбанка. Соответствующую информацию задокументировали оперативник Службы безопасности Украины.

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Оперативники спецслужбы и провели спецоперацию, задержав мужчину в одном из районов столицы во время получения части взятки в размере 15 тысяч долларов.



Мужчина получил 15 тысяч долларов – первую часть взятки / фото СБУ

По словам фигуранта, часть суммы должна быть разделена между участниками конкурсной комиссии на принятие положительного решения о назначении кандидата на должность.

Сейчас правоохранители пытаются установить причастность других лиц к этому делу.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных сразу четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, если его вина будет доказана.