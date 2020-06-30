Один з колишніх топкерівників приватного банку намагався "продати" посаду в НБУ. За місце начальника одного з управлінь Національного банку він просив 25 тисяч доларів.

Організатор оборудки вдавав, що нібито діє в інтересах одного із заступників Голови Нацбанку. Відповідну інформацію задокументували оперативник Служби безпеки України.

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Оперативники спецслужби і провели спецоперацію, затримавши чоловіка в одному з районів столиці під час отримання частини хабаря в розмірі 15 тисяч доларів.



Чоловік отримав 15 тисяч доларів – першу частину хабаря / фото СБУ

За словами фігуранта, частина суми мала бути розділена між учасниками конкурсної комісії для прийняття позитивного рішення щодо призначення кандидата на посаду.

Наразі правоохоронці намагаються встановити причетність інших осіб до цієї справи.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених одразу чотирма статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, якщо його вину буде доведено.