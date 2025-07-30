Он утверждал, что якобы имеет влиятельные связи с первыми лицами. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Смотрите также Фейковая инвалидность почти на полмиллиона гривен: прокурора будут судить за мошенничество

Какая была схема мошенника?

По данным правоохранителей, задержан 62-летний мужчина, который гарантировал трудоустройство на должность заместителя руководителя одного из департаментов Офиса генпрокурора. Также он якобы мог решить вопрос с устройством на работу в подразделения областных прокуратур.

Схема предусматривала, что девушка должна заплатить 15 тысяч евро заранее, а остальные – непосредственно после "назначения на должность". Однако мошенник не хотел брать наличные, поэтому деньги ему переводили на криптокошелек. После первого перевода его задержали.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, подозреваемый уже фигурирует в другом деле.

Задержанный является обвиняемым в другом уголовном производстве за совершение аналогичного преступления. Тоже за деньги предлагал трудоустройство в оборонную компанию,

– говорится в сообщении.

В Офисе добавили, что предыдущее дело находится на рассмотрении в Подольском районном суде города Киева. Сейчас мошеннику готовится сообщение о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

К слову, прокурора из Черкасской области будут судить за незаконное оформление инвалидности. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах.