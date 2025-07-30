В чем обвиняют прокурора?

В мошенничестве подозревается заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области. Обвинение в отношении него уже направили в суд, сообщает 24 Канал со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко.

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Сегодня прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт о незаконном получении статуса инвалидности прокурором,

– заявил Кравченко.

По словам генпрокурора, обвинения выдвинули и председателю Черкасской областной медико-социальной экспертной комиссии:

прокурору – в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц;

главе МСЭК – в служебном подлоге, совершенном группой лиц.

Стоит знать! Сейчас Генпрокуратура проверяет другие возможные случаи мошенничества.

По какой схеме действовали подозреваемые?

Генпрокурор рассказал детали мошеннической схемы:

Подозреваемый еще 31 июля 2020 года получил от врача заключение, что его состояние здоровья является вполне удовлетворительным.

Однако это, очевидно, его не устраивало, ведь прокурор в тот же день обратился в медико-социальную экспертную комиссию, чтобы подтвердить фейковую инвалидность.

Того же 31 июля МСЭК выдала ему полный пакет документов, установив II группу инвалидности.

Эти документы прокурор подал в Пенсионный фонд в Черкасской области, где ему оформили пенсию по инвалидности.

В итоге с июля 2020 года до конца ноября он незаконно получил от государства пенсию в размере 477 000 гривен.

Во время расследования подозреваемого уволили, а Генпрокуратура подала жалобу в дисциплинарную комиссию прокуроров.

Восстановление доверия к прокуратуре начинается с очистки системы. Этот путь пройдет каждый - независимо от ранга, статуса или вымышленного “права на поблажки”,

– подчеркнул Кравченко.

Важно! По информации OBOZ.UA, в мошенничестве подозревается бывший прокурор Тарас Горобец.