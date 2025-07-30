У чому звинувачують прокурора?

У шахрайстві підозрюється заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Обвинувачення щодо нього вже направили до суду, повідомляє 24 Канал з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

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Сьогодні прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт щодо незаконного отримання статусу інвалідності прокурором,

– заявив Кравченко.

За словами генпрокурора, обвинувачення висунули й голові Черкаської обласної медико-соціальної експертної комісії:

прокурору – у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;

очільнику МСЕК – у службовому підробленні, вчиненому групою осіб.

Варто знати! Наразі Генпрокуратура перевіряє інші можливі випадки шахрайства.

За якою схемою діяли підозрювані?

Генпрокурор розповів деталі шахрайської схеми:

Підозрюваний ще 31 липня 2020 року отримав від лікаря висновок, що його стан здоров'я є цілком задовільним.

Однак це, вочевидь, його не влаштовувало, адже прокурор того ж дня звернувся до медико-соціальної експертної комісії, щоб підтвердити фейкову інвалідність.

Того ж таки 31 липня МСЕК видала йому повний пакет документів, встановивши ІІ групу інвалідності.

Ці документи прокурор подав до Пенсійного фонду в Черкаській області, де йому оформили пенсію по інвалідності.

У підсумку з липня 2020 року до кінця листопада він незаконно отримав від держави пенсію у розмірі 477 000 гривень.

Під час розслідування підозрюваного звільнили, а Генпрокуратура подала скаргу до дисциплінарної комісії прокурорів.

Відновлення довіри до прокуратури починається з очищення системи. Цей шлях пройде кожен — незалежно від рангу, статусу чи вигаданого “права на поблажки”,

– наголосив Кравченко.

Важливо! За інформацією OBOZ.UA, у шахрайстві підозрюється колишній прокурор Тарас Горобець.