У чому звинувачують прокурора?
У шахрайстві підозрюється заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Обвинувачення щодо нього вже направили до суду, повідомляє 24 Канал з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.
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Сьогодні прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт щодо незаконного отримання статусу інвалідності прокурором,
– заявив Кравченко.
За словами генпрокурора, обвинувачення висунули й голові Черкаської обласної медико-соціальної експертної комісії:
- прокурору – у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;
- очільнику МСЕК – у службовому підробленні, вчиненому групою осіб.
Варто знати! Наразі Генпрокуратура перевіряє інші можливі випадки шахрайства.
За якою схемою діяли підозрювані?
Генпрокурор розповів деталі шахрайської схеми:
- Підозрюваний ще 31 липня 2020 року отримав від лікаря висновок, що його стан здоров'я є цілком задовільним.
- Однак це, вочевидь, його не влаштовувало, адже прокурор того ж дня звернувся до медико-соціальної експертної комісії, щоб підтвердити фейкову інвалідність.
- Того ж таки 31 липня МСЕК видала йому повний пакет документів, встановивши ІІ групу інвалідності.
- Ці документи прокурор подав до Пенсійного фонду в Черкаській області, де йому оформили пенсію по інвалідності.
- У підсумку з липня 2020 року до кінця листопада він незаконно отримав від держави пенсію у розмірі 477 000 гривень.
Під час розслідування підозрюваного звільнили, а Генпрокуратура подала скаргу до дисциплінарної комісії прокурорів.
Відновлення довіри до прокуратури починається з очищення системи. Цей шлях пройде кожен — незалежно від рангу, статусу чи вигаданого “права на поблажки”,
– наголосив Кравченко.
Важливо! За інформацією OBOZ.UA, у шахрайстві підозрюється колишній прокурор Тарас Горобець.