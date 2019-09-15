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      Должности главы КГГА может не быть в новом законе о столице

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      Александр Корниенко анонсировал введение префектов вместо председателей ОГА
      Александр Корниенко анонсировал введение префектов вместо председателей ОГА / glavcom.ua

      В новой редакции закона о столице вообще может не быть должности председателя Киевской городской государственной администрации. Вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов.

      "Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции, как глава КГГА, вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА", – рассказал в интервью lb.ua заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

      Читайте также: В "Слуге народа" хотят инициировать досрочные выборы в Киеве

      На вопрос, "тогда зачем вся эта история с увольнением Кличко с должности КГГА в принципе нужна", Корниенко ответил: "Это право президента".

      В июле 2019 года руководитель Офиса Президента Андрей Богдан предложил уволить Виталия Кличко с должности руководителя КГГА. Правительство Владимира Гройсмана этот вопрос рассматривать отказалось.

      Однако 4 сентября уже новый Кабинет Министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА и направил соответствующий документ в Офис Президента.

      12 сентября Кличко заявил, что начинает консультации с главами депутатских фракций и групп Киевского городского совета относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета. Кличко также сказал, что будет участвовать в выборах мэра Киева, не зависимо от того, будут они досрочными или очередными.

      Ситуация с КГГА

      Должности председателя КГГА и городского головы Киева почти всегда были совмещенными. До 2010 года избранный мэр Киева становился и главой КГГА.

      Однако, когда столицу возглавил непредсказуемый Леонид Черновецкий (2006-2012), власть задумалась, как ограничить (хотя бы частично) этого человека в полномочиях. Именно тогда, в 2010 году, решили "разделить" должности городского головы и председателя КГГА между двумя лицами.

      До 2014 года беглый президент Виктор Янукович назначал глав КГГА отдельно. Однако после Революции Достоинства и победы на местных выборах Кличко в 2014 году новоизбранный президент Петр Порошенко назначил его еще и главой городской администрации.

      Что известно о законопроекте "О столице"? 9 сентября Корниенко заявил о планах обновить закон "О столице". По его словам, ведется работа над тем, чтобы Киеву вернули самоуправление. Нардеп также пообещал, что к обсуждению нового законопроекта будет активно привлекаться общественность.

      Верховная Рада может принять законопроект "О столице" в ближайшие два месяца, после чего, по замыслу властей, в течение 60 дней назначат выборы мэра столицы.

      Следовательно, внеочередные местные выборы в Киеве могут состояться еще до конца 2019 года, а именно – 8 декабря.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко Киеврада Законодательство Слуга народа КГГА Новости политики
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