Владимир Зеленский вечером 9 сентября обратился к украинцам. Он сказал, что должны обязательно убрать барьеры из ЕС, которые мешают украинцам.
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Владимир Зеленский заявил, что провел разговоры с президентом Латвии и премьером Польши. Президент Украины сказал, что обсудил с ними упрощение процедур на нашей границе.
Владимир Зеленский вечером 9 сентября обратился к украинцам. Он сказал, что должны обязательно убрать барьеры из ЕС, которые мешают украинцам.