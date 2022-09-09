Володимир Зеленський ввечері 9 вересня звернувся до українців. Він сказав, що маємо обов'язково прибрати бар'єри з ЄС, які заважають українцям.
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Володимир Зеленський заявив, що провів розмови з президентом Латвії та прем'єром Польщі. Президент України сказав, що обговорив з ними спрощення процедур на нашому кордоні.
Володимир Зеленський ввечері 9 вересня звернувся до українців. Він сказав, що маємо обов'язково прибрати бар'єри з ЄС, які заважають українцям.