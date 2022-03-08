Следует продолжать работать и быть на своем месте. Об этом сказал в видеообращении премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Сопротивление врагу должно происходить на всех фронтах, – Шмигаль призвал к терробороне и волонтерству

Война – не только фронт

По его словам, каждый украинец должен задать себе вопрос, в чем именно может быть полезен армии, стране и государству.

В этих условиях мы все должны перестраивать свою жизнь под "экономику военного положения",

– подчеркнул он.

Ведь следует осознать, что война – это не только фронт. Это также тыл, который должен быть надежным и стабильным.

Обращение Дениса Шмыгаля: смотрите видео

Побороть себя – героизм, – Шмигаль

Шмигаль отметил, что во время войны сложно заниматься обыденной работой, хочется видеть свой личный вклад в победу здесь и сейчас. Однако каждый должен быть на своем месте.

"Это также героизм – побороть себя и в условиях постоянных воздушных тревог, переживаний за родных, стресса, ежедневно идти на работу и делать свое дело. Все вы герои, потому что работаете в своем государстве во время войны. Правительство также продолжает работать на нашу победу ", – добавил премьер.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!