В частности, нужно записываться в ряды территориальной обороны и волонтерить. Об этом в обращении сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.

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Людей с общей идеей невозможно победить

По его словам, пора каждому взять себя в руки и с холодной головой подумать, где он может быть наиболее полезным.

Наше тотальное сопротивление врагу должно происходить на всех фронтах: на передовой, в тылу, на временно оккупированных врагом территориях. Если у вас есть опыт и желание – становитесь в ряды теробороны. Помогайте волонтерам,

– подчеркнул Шмыгаль.

Также он призвал присоединяться к информационной атаке на врага, поддерживать друг друга; найти свое место и вносить свой вклад.

Обращение Дениса Шмыгаля за вечер 5 марта: смотрите видео

"40 миллионов людей, объединенных общей идеей победы, невозможно остановить, и, самое главное, невозможно победить", – добавил он.

Как попасть в тероборону

Если вы решили пойти в Силы территориальной обороны, вам необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) по месту жительства или регистрации.

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