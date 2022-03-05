Зокрема потрібно записуватися до лав територіальної оборони і волонтерити. Про це у зверненні сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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Людей зі спільною ідеєю неможливо перемогти

За його словами, час кожному взяти себе в руки і з холодною головою подумати, де він може бути найбільш корисним.

Наш тотальний супротив ворогу має відбуватися на всіх фронтах: на передовій, в тилу, на тимчасово окупованих ворогом територіях. Якщо у вас є досвід та бажання – ставайте до лав тероборони. Допомагайте волонтерам,

– наголосив Шмигаль.

Також він закликав долучатися до інформаційної атаки на ворога; підтримувати один одного; знайти своє місце і робити свій внесок.

Звернення Дениса Шмигаля за вечір 5 березня: дивіться відео



"40 мільйонів людей, об'єднаних спільною ідеєю перемоги, неможливо спинити, і, найголовніше, неможливо перемогти", – додав він.

Як потрапити в тероборону

Якщо ви вирішили піти в Сили територіальної оборони, вам необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) за місцем проживання чи реєстрації.

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