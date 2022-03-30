Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к правительству Норвегии, сообщает 24 канал.

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Он подчеркнул, что война продолжается, и Россия перекидывает новые силы на нашу землю, чтобы продолжить уничтожать украинцев.

Мы должны сделать больше, чтобы остановить войну. Главное – это то, что свобода должна быть вооружена не хуже, чем тирания... Поверьте, мы теряем конкретных людей, города, они (оккупанты – ред.) разрушают все,

– заявил Зеленский.

Президент Украины четко назвал, в чем нуждается Украина. В частности:

противокорабельное оружие,

ракеты "Гарпун",

противовоздушные системы,

средства поражения бронетехники,

артиллерийские системы и т.д.

"Все оружие, которым вы можете помочь, будет использовано только для защиты нашей и вашей свободы", – заявил Зеленский.

По словам президента, также важны санкции, потому что это единственное средство, которое может побудить Россию искать мир. "Их нужно внедрять еженедельно, без пауз. Чем крепче они будут, тем быстрее мы вернем мир", – добавил он.

К слову, Владимир Зеленский также подчеркнул, что коварство действий России в Черном море заслуживает отдельного внимания. Ведь это одна из самых больших угроз международной безопасности из всех, возникших после Второй мировой войны.

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