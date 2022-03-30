Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до уряду Норвегії, повідомляє 24 канал.

До теми Є ймовірність, що ми втратили вже сотні дітей, – Зеленський

Він наголосив, що війна продовжується, і Росія перекидає нові сили на нашу землю, щоб продовжити знищувати українців.

Ми маємо зробити більше, щоб зупинити війну. Головне – це те, що свобода має бути озброєна не гірше, ніж тиранія... Повірте, ми втрачаємо конкретних людей, міста, вони (окупанти, – ред.) руйнують все,

– заявив Зеленський.

Президент України чітко назвав, чого потребує Україна. Зокрема:

протикорабельна зброя,

ракети "Гарпун",

протиповітряні системи,

засоби ураження бронетехніки,

артилерійські системи тощо.

"Вся зброя, якою ви можете допомогти, буде використана тільки для захисту нашої та вашої свободи", – заявив Зеленський.

За словами президент, також важливі санкції, бо це – єдиний засіб, який може спонукати Росію шукати мир. "Їх треба впроваджувати щотижня, без пауз. Чим міцнішими вони будуть, тим швидше ми повернемо мир", – додав він.

До слова, Володимир Зеленський також наголосив, що підступність дій Росії в Чорному морі заслуговує окремої уваги. Адже це одна із найбільших загроз міжнародній безпеці з усіх, які виникали після Другої світової війни.

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