Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до уряду Норвегії, повідомляє 24 канал.
До теми Є ймовірність, що ми втратили вже сотні дітей, – Зеленський
Він наголосив, що війна продовжується, і Росія перекидає нові сили на нашу землю, щоб продовжити знищувати українців.
Ми маємо зробити більше, щоб зупинити війну. Головне – це те, що свобода має бути озброєна не гірше, ніж тиранія... Повірте, ми втрачаємо конкретних людей, міста, вони (окупанти, – ред.) руйнують все,
– заявив Зеленський.
Президент України чітко назвав, чого потребує Україна. Зокрема:
- протикорабельна зброя,
- ракети "Гарпун",
- протиповітряні системи,
- засоби ураження бронетехніки,
- артилерійські системи тощо.
"Вся зброя, якою ви можете допомогти, буде використана тільки для захисту нашої та вашої свободи", – заявив Зеленський.
За словами президент, також важливі санкції, бо це – єдиний засіб, який може спонукати Росію шукати мир. "Їх треба впроваджувати щотижня, без пауз. Чим міцнішими вони будуть, тим швидше ми повернемо мир", – додав він.
До слова, Володимир Зеленський також наголосив, що підступність дій Росії в Чорному морі заслуговує окремої уваги. Адже це одна із найбільших загроз міжнародній безпеці з усіх, які виникали після Другої світової війни.
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