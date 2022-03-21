Пообщались политики 21 марта. Об этом президент сообщил на своей странице в соцсетях.

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Провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Проинформировал о борьбе с агрессором, о военных преступлениях, обстрелах гражданской инфраструктуры,

– отметил Владимир Зеленский.

Глава государства также поблагодарил за поддержку народа Украины. Кроме того, президент поднял вопрос хода мирного процесса и подчеркнул, что необходимо совместными усилиями остановить российско-украинскую войну.