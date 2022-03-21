Поспілкувалися політики 21 березня. Про це президент повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

Читайте також Кожного окупанта, який стріляв у синьо-жовті кольори, чекатиме чорна смуга, – Зеленський

Провів перемовини з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував про боротьбу з агресором, про воєнні злочини, обстріли цивільної інфраструктури,

– зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також подякував за підтримку народуУкраїни. Окрім цього, президент підняв питання перебігу мирного процесу та наголосив, що необхідно спільними зусиллями зупинити російсько-українську війну.