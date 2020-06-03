Аист, который бродил по улицам города Глухова в поисках еды, едва не исчез. Сейчас птицу хотят спасти и отвезти на ферму недалеко от города Сумы.

Об этом в социалной сети Фейсбук сообщила жительница Глухова Лилия Картавая.

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Она рассказала, что семья, которая владеет фермой, предложила приехать на своей машине из Сум в Глухов и отвезти аиста на ферму в Верхнюю Сыроватку.

В 20 километрах от Сум расположено хозяйство "Лебедь" , на базе которого есть страусовая ферма, зоопарк. Там также есть центр реабилитации диких животных и птиц,

– написала Лилия Картавая.

"У Сени Кузьмича будет новый дом. Надеюсь, что все будет хорошо, и мы вскоре доставим его туда", – добавила она.

Лилия Картавая сообщила, что 1 июня аист исчез, однако с помощью местных жителей на следующий же день его нашли.

Аиста прозвали Кузьмичом, потому что совим постоянным кочеванием с места на место напоминает персонажа Кузю из советского мультфильма.

Что известно про аиста?Осенью 2019 года птицу спасли, потому что она не могла летать. Эколого-натуралистический отдел Глуховского городского центра внешкольного образования взял птицу к себе на зимовку. Весной ее выпустили на озеро.

Однако, когда аист стал увереннее летать, его стали замечать не только на озере, но и в городе Сумы.