Лелека, який блукав вулицями міста Глухів в пошуках їжі, ледь не зник. Зараз птаха хочуть врятувати й відвезти на ферму неподалік міста Суми.

Про це у соціальній мережі Фейсбук повідомила жителька Глухова Лілія Картава.

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Вона розповіла, що сім’я, яка володіє фермою, запропонувала приїхати на своїй машині із Сум до Глухова й відвезти лелеку на ферму у Верхню Сироватку.

За 20 кілометрів від Сум розташоване господарство "Лебідь", на базі якого є страусова ферма, зоопарк. Там також є центр реабілітації диких тварин і птахів,

— написала Лілія Картава.

"У Сені Кузьмича буде новий дім. Сподіваюсь, що все буде добре, і ми незабаром доставимо його туди", — додала вона.

Лілія Картава повідомила, що 1 червня лелека зник, проте за допомогою місцевих мешканців наступного ж дня його знайшли.

Лелеку прозвали Кузьмичем, бо він через своє постійне кочування з місця на місце нагадує персонажа Кузю з радянського мультфільму.

Що відомо про лелеку?Восени 2019 року птаха врятували, бо він не міг літати. Еколого-натуралістичний відділ Глухівського міського центру позашкільної освіти взяв птаха до себе на зимівлю. Весною його випустили на озеро.

Проте, коли лелека став впевненіше літати, його почали помічати не тільки на озері, а й у місті Суми.