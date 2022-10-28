Подозреваемый в нападении на 82-летнего Пола Пелоси уже был заключен под стражу. В то же время мужчина находится в больнице.

Актуально На мужа Пелоси напали в резиденции супругов, он в больнице

После нападения Байден позвонил Пелоси

По данным американских СМИ, нападающий искал в резиденции именно Нэнси Пелоси. Когда он увидел ее мужа, то начал кричать: "Где Нэнси, где Нэнси?". Заметим, что политика в это время находилась в Вашингтоне.

После нападения спикерке Палаты представителей США позвонил по телефону американский президент Джо Байден. Он сказал, что молится о выздоровлении ее мужа.

Президент продолжает осуждать любое насилие и просит уважать стремление семьи к частной жизни,

– заявила представительница Белого дома Карин Жан-Пьер.

Расследованием инцидента занимаются совместно ФБР, полиция Капитолия и департамент полиции Сан-Франциско.

Обратите внимание! Это не первое нападение на резиденцию Пелоси в Сан-Франциско. Перед массовыми беспорядками в Капитолии, произошедшими в январе 2021 года, неизвестные обрисовали дом политики. Кроме того, на тротуаре рядом оставили голову свиньи.

Что известно о вторжении в дом Пелоси

Инцидент произошел около 02:30 по местному времени. После нападения мужчину отправили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Заметим, что только недавно Пола Пелоси поймали пьяным за рулем. Суд признал его виновным и наказал лишением свободы на 5 дней в тюрьме в округе Напа в Калифорнии.

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