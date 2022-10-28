Напомним, что недавно 82-летнего Пола Пелоси признали виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Его осудили на 5 дней тюрьмы в округе Напа, Калифорния.

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На мужа Нэнси Пелоси напали

В офисе Нэнси Пелоси 28 октября сообщили, что ее муж подвергся "жестокому нападению" в доме супругов в Калифорнии.

Нападающий задержан, мотивы нападения выясняются. Господина Пелоси доставили в больницу, где он получает отличную медицинскую помощь и ожидает полного выздоровления,

– говорится в сообщении.

Спикера Палаты представителей США не было дома, когда в ее дом рано утром ворвался неизвестный.

Кто такая Нэнси Пелоси Первая женщина в должности спикера Палаты представителей США, самая высокопоставленная женщина в американской истории на момент вступления в должность – третья после президента и вице-президента. Пелоси имеет довольно активную позицию, в частности, она выступала за импичмент предыдущего президента США Дональда Трампа, против увеличения военного контингента Соединенных Штатов в Ираке и т.д. 30 апреля 2022 года Первая женщина в должности спикера Палаты представителей США, самая высокопоставленная женщина в американской истории на момент вступления в должность – третья после президента и вице-президента. Пелоси имеет довольно активную позицию, в частности, она выступала за импичмент предыдущего президента США Дональда Трампа, против увеличения военного контингента Соединенных Штатов в Ираке и т.д. 30 апреля 2022 года спикер посетила Киев и встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

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