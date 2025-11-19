Дом охватила огненная волна: в Тернополе большинство жертв погибли от пламени
- В Тернополе после ракетного удара многоэтажку охватила огневая волна, от которой погибло 19 человек.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что все жители дома получат приют, а спасатели продолжают поиски под завалами.
В Тернополе в многоэтажке, куда вгатили россияне 19 ноября, большинство людей погибло от огня. Дом буквально после ракетного удара охватила огневая волна.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
К теме "Сколько можно ждать": Легион "Свобода России" обратился к россиянам на фоне террора Тернополя
Клименко объяснил, от чего погибло большинство людей в Тернополе?
Игорь Клименко объяснил, что в доме в Тернополе, в котором полностью выгорело 2 подъезда, не осталось уцелевших квартир.
Я ходил между обожженных стен – это страшные ощущения. В каждой квартире – целая жизнь, которую моментально разрушила Россия,
– отметил министр.
Он отметил, что пламя занялось мгновенно и огненной волной накрыло дом.
"Люди от ужаса пытались выпрыгивать из окон – спасатели эвакуировали их высотной техникой. К сожалению, 19 человек погибли от огня", – отметил глава МВД.
Клименко подчеркнул, что видел много боли и отчаяния людей, которые остались без домов.
Обсудил ситуацию с местными властями – всем предоставят приют. Наряду с этими болезненными эмоциями – много силы людей, которые спасают. Благодарность каждому!
– сказал министр.
Он также подчеркнул, что соответствующие службы ищут каждого человека под завалами, и они не остановятся, пока не сделают все возможное ради тех, кто ждет своих родных.
Что известно об обстреле Тернополя 19 ноября?
Тернополь утром 19 ноября оказался под ракетной и дроновой атакой врага. Оккупанты повредили несколько многоэтажек в городе, а в одном из домов уничтожили верхнюю часть.
В полиции рассказывали, что один из многоэтажных домов оказался в огне. А в другом – были разрушения со 2 по 9 этаж.
Всего в Тернополе в результате российской атаки 19 ноября погибли 26 человек, еще 93 – получили ранения. Как среди травмированных, так и среди жертв есть дети. Не исключено, что количество погибших и раненых может увеличиться, ведь спасательные работы на месте еще продолжаются, а соответствующие службы ищут людей под завалами.
В Воздушных силах рассказали, что для удара по Тернополю 19 ноября россияне использовали крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации. Враг запустил эти ракеты из Вологодской и Астраханской областей.