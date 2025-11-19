Дом охватила огненная волна: в Тернополе большинство жертв погибли от пламени

В Тернополе в многоэтажке, куда вгатили россияне 19 ноября, большинство людей погибло от огня. Дом буквально после ракетного удара охватила огневая волна.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

К теме "Сколько можно ждать": Легион "Свобода России" обратился к россиянам на фоне террора Тернополя

Клименко объяснил, от чего погибло большинство людей в Тернополе?

Игорь Клименко объяснил, что в доме в Тернополе, в котором полностью выгорело 2 подъезда, не осталось уцелевших квартир.

Я ходил между обожженных стен – это страшные ощущения. В каждой квартире – целая жизнь, которую моментально разрушила Россия,

– отметил министр.

Он отметил, что пламя занялось мгновенно и огненной волной накрыло дом.

"Люди от ужаса пытались выпрыгивать из окон – спасатели эвакуировали их высотной техникой. К сожалению, 19 человек погибли от огня", – отметил глава МВД.

Клименко подчеркнул, что видел много боли и отчаяния людей, которые остались без домов.

Обсудил ситуацию с местными властями – всем предоставят приют. Наряду с этими болезненными эмоциями – много силы людей, которые спасают. Благодарность каждому!

– сказал министр.

Он также подчеркнул, что соответствующие службы ищут каждого человека под завалами, и они не остановятся, пока не сделают все возможное ради тех, кто ждет своих родных.

Что известно об обстреле Тернополя 19 ноября?