19 листопада, 22:38
Будинок охопила вогнева хвиля: у Тернополі більшість жертв загинули від полум'я

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Тернополі після ракетного удару багатоповерхівку охопила вогнева хвиля, від якої загинуло 19 людей.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що всі мешканці будинку отримають прихисток, а рятувальники продовжують пошуки під завалами.

У Тернополі у багатоповерхівці, куди вгатили росіяни 19 листопада, більшість людей загинуло від вогню. Будинок буквально після ракетного удару охопила вогнева хвиля.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

До теми "Скільки можна чекати": Легіон "Свобода Росії" звернувся до росіян на тлі терору Тернополя 

Клименко пояснив, від чого загинуло більшість людей у Тернополі?

Ігор Клименко пояснив, що у будинку в Тернополі, в якому вщент вигоріло 2 під'їзди, не залишилося вцілілих квартир. 

Я ходив між обпалених стін – це страшні відчуття. У кожній квартирі – ціле життя, яке вмить зруйнувала Росія, 
– зазначив міністр.

Він наголосив, що полум'я зайнялося миттєво та вогневою хвилею накрило будинок. 

"Люди від жаху намагалися вистрибувати з вікон – рятувальники евакуйовували їх висотною технікою. На жаль, 19 людей загинули від вогню", – зазначив глава МВС. 

Клименко підкреслив, що бачив багато болю і відчаю людей, які залишилися без домівок. 

Обговорив ситуацію із місцевою владою – усім нададуть прихисток. Поряд із цими болючими емоціями – багато сили людей, які рятують. Вдячність кожному! 
– сказав міністр.

Він також підкреслив, що відповідні служби шукають кожну людину під завалами, і вони не зупиняться, доки не зроблять все можливе заради тих, хто чекає на своїх рідних.

Що відомо про обстріл Тернополя 19 листопада?

  • Тернопіль уранці 19 листопада опинився під ракетною та дроновою атакою ворога. Окупанти пошкодили кілька багатоповерхівок у місті, а в одному з будинків знищили верхню частину.

  • У поліції розповідали, що один із багатоповерхових будинків опинився у вогні. А в іншому – були руйнування з 2 по 9 поверх.

  • Загалом у Тернополі внаслідок російської атаки 19 листопада загинули 26 осіб, ще 93 – зазнали поранень. Як серед травмованих, так і серед жертв є діти. Не виключено, що кількість загиблих і поранених може збільшитися, адже рятувальні роботи на місці ще тривають, а відповідні служби шукають людей під завалами.

  • У Повітряних силах розповіли, що для удару по Тернополю 19 листопада росіяни використали крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації. Ворог запустив ці ракети з Вологодської та Астраханської областей.