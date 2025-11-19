Будинок охопила вогнева хвиля: у Тернополі більшість жертв загинули від полум'я

У Тернополі у багатоповерхівці, куди вгатили росіяни 19 листопада, більшість людей загинуло від вогню. Будинок буквально після ракетного удару охопила вогнева хвиля.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Клименко пояснив, від чого загинуло більшість людей у Тернополі?

Ігор Клименко пояснив, що у будинку в Тернополі, в якому вщент вигоріло 2 під'їзди, не залишилося вцілілих квартир.

Я ходив між обпалених стін – це страшні відчуття. У кожній квартирі – ціле життя, яке вмить зруйнувала Росія,

– зазначив міністр.

Він наголосив, що полум'я зайнялося миттєво та вогневою хвилею накрило будинок.

"Люди від жаху намагалися вистрибувати з вікон – рятувальники евакуйовували їх висотною технікою. На жаль, 19 людей загинули від вогню", – зазначив глава МВС.

Клименко підкреслив, що бачив багато болю і відчаю людей, які залишилися без домівок.

Обговорив ситуацію із місцевою владою – усім нададуть прихисток. Поряд із цими болючими емоціями – багато сили людей, які рятують. Вдячність кожному!

– сказав міністр.

Він також підкреслив, що відповідні служби шукають кожну людину під завалами, і вони не зупиняться, доки не зроблять все можливе заради тих, хто чекає на своїх рідних.

Що відомо про обстріл Тернополя 19 листопада?