Соответствующее фото распространяется по сети. Что на самом деле происходит – сказать сложно, но, вероятно, могут избавляться от дебаркадеров или ресторанов на воде, передает 24 Канал.

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В Киеве заметили здание, которое буксируют по Днепру

В Киеве посреди Днепра заметили 3-этажный дом, который тянули буксиром. Местные телеграм-каналы публикуют фото с "переездом" здания и шутят, что действительно может происходить.



Дом посреди Днепра / Фото из сети

Кто-то шутит, что это новый уровень доставки, а другие добавляют, что кто-то просто "переезжает".

На самом деле, 3-этажное здание – это может быть ресторан на воде или дебаркадер. Еще в 2016 году Киевсовет обязал проводить инспекции в учреждениях прибрежной зоны Днепра. Тогда в зоне риска оказались рестораны на воде и дебаркадеры.

Тогда же, в 2016 году, начали разрабатывать правила для размещения дебаркадеров на Днепре. В то же время местные власти пока не комментировали, что за здание буксировали в Киеве по Днепру.