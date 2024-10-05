Відповідне фото шириться мережею. Що насправді відбувається – сказати складно, але, ймовірно, можуть позбуватися дебаркадерів чи ресторанів на воді, передає 24 Канал.

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У Києві помітили будівлю, яку буксирують Дніпром

У Києві посеред Дніпра помітили 3-поверховий будинок, який тягнули буксиром. Місцеві телеграм-канали публікують фото з "переїздом" будівлі й жартують, що дійсно може відбуватися.



Будинок посеред Дніпра / Фото з мережі

Хтось жартує, що це новий рівень доставки, а інші додають, що хтось просто "переїжджає".

Насправді ж, 3-поверхова будівля – це може бути ресторан на воді чи дебаркадер. Ще у 2016 році Київрада зобов'язала проводити інспекції у закладах прибережної зони Дніпра. Тоді у зоні ризику опинилися ресторани на воді та дебаркадери.

Тоді ж, у 2016 році, почали розробляти правила для розміщення дебаркадерів. Водночас місцева влада наразі не коментувала, що за будівлю буксирували у Києві по Дніпру.