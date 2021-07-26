Сын предпринимателя рассказал, что жертв удалось избежать. Взрыв лишь повредил крышу, а также напугал детей.

К слову Во время учений "Казацкая булава-2021" танковые снаряды полетели в село

На крыше дома примерно в 02:30 прогремел взрыв. Осмотрев место происшествия была обнаружена скоба от гранаты РГД-5,

– рассказал Иван Брижатый.

Он обратился к людям, которые имеют камеры наблюдения на соседних улицах. Он надеется таким образом установить исполнителя преступления.



Поврежденный взрывом крышу дома / Фото Ивана Брижатый

Корсунь-Шевченковский в Черкасской области: карта