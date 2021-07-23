Инцидент произошел 22 июля на полигоне "Широкий лан" во время заключительной части соревнований, когда стрельбы выполняли военные 54 ОМБр имени Гетмана Мазепы.
К слову 1200 военных из разных стран: в Украине впервые стартовали военные учения "Три меча-2021"
После стрельб танков Т-64 разорваны снаряды обнаружили вблизи населенного пункта и во дворе одного из домов. К счастью, никто не пострадал.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Также по итогам проверки обещают установить круг лиц, виновных в этом инциденте.
Дело расследуют по статье о небрежном отношение к службе. Вероятным виновным может грозить от 5 до 7 лет за решеткой.
Коротко о "Казацкой булаве-2021":
Это совместные украинский-британские международные военные учения, которые впервые проходят в 2021 году.
Учения проходят на юге Украины, в частности на "Широком лану" в Николаевской области.
Всего участниками учений стали более 3000 военных. Кроме Украины и Великобритании, участие в учениях принимают военные из:
- США,
- Канады,
- Швеции.